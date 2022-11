Eugenio Calabuig president d'Aguas de Valencia haurà de declarar davant del jutge

El magistrat que investiga el presumpte desviament de fons públics al "procés", titular del Jutjat d'Instrucció número 1 de Barcelona, ha citat a declarar en qualitat d'investigat Eugenio Calabuig Gimeno , màxim directiu d' Aguas de Valencia , que va contractar David Madí per emportar-se contractes de municipis catalans.

La compareixença s'emmarca en la peça separada número 2 del cas Voloh, que té l'exdirigent de CiU com a principal inculpat. Les diligències són a prop de la seva transformació en procediment abreujat.

Cal recordar que fa unes setmanes David Madí va dimitir del seu càrrec a Aigües de Catalunya per segons ell dedicar-se a altres empreses i que segons fonts internes va ser convidat a marxar perquè no estava donant els resultats econòmics esperats per a l'empresa a Catalunya .

A més, el 25 d'octubre passat el Jutjat Penal 23 de Barcelona va condemnar l'exdirigent de CDC, David Madí, a 14 mesos de presó i una multa de 219.750 euros després del judici contra ell i set acusats més per una trama de factures falses el 2011 a la que va participar com a cooperador necessari per defraudar Hisenda. La jutgessa va condemnar Madí com a cooperador necessari en dos delictes contra Hisenda en concurs amb altres delictes de falsedat documental.

UN FITXATGE QUE PORTA PROBLEMES A L'EMPRESA D'AIGÜES DE VALÈNCIA I EL SEU FILIAL AIGÜES DE CATALUNYA

Calabuig, president del grup empresarial Omnium, principal accionista d'Aguas de Valencia, va tancar personalment el fitxatge de Madí pel que va ser nomenat el novembre del 2018 president de la filial catalana, Aigües de Catalunya, amb un sou de més de 300.000 euros anuals.

Madí va contractar posteriorment l'expresident d'ERC i exconseller de Governació Joan Puigcercós perquè greixés les relacions de la companyia amb ajuntaments governats per ERC. Madí segons s'investiga hauria fet gestions opaques amb dirigents de JxCAT i ERC per intentar obtenir un tracte de favor per als seus clients, entre ells, Aigües de Catalunya per accedir a grans concessions d'abastament d'aigua potable .

Els informes policials assenyalen que l'acusat es va reunir amb alts càrrecs del Departament de Territori com el conseller Damià Calvet , el secretari d'Infraestructures, Isidre Gavín , el subdirector d'Ordenació del Transport, Josep Maria Fortuny, i el nou director general de Transports, David Saldoni ”; va intentar influir a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per impulsar una licitació pública; va fer gestions amb responsables del Departament d'Interior per accedir a contractes relacionats amb la crisi del coronavirus.

Calabuig va ser fotografiat per la Guàrdia Civil amb Madí en alguna d'aquelles trobades i per això el jutge Aguirre el vol prendre declaració al desembre perquè aclareixi quins van ser els motius pels quals va contractar Madí i si va estar al corrent de les seves reunions amb polítics per intentar afavorir els interessos de les empreses que presideix.

El delicte de trànsit d'influències no exigeix que els objectius espuris s'hagin aconseguit perquè les acusacions acabin en condemna. És suficient que hagi existit el propòsit d'assolir-los i s'hagin fet gestions amb les autoritats capaces de concedir-los.