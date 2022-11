L'excàrrec de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) David Madí surt d'un judici al Jutjat Penal Número 23 de la Ciutat de la Justícia. Fotografia d'ARXIU Signatura: David Zorrakino / Europa Press

Des d'octubre del 2020 i per l'anomenada operació Voloh, David Madí, afronta una acusació per tràfic d'influències , malversació de cabals públics i prevaricació .

I és que durant la investigació agents de la Guàrdia Civil van detectar converses i cites en què Madí va maniobrar perquè diverses empreses que el tenien en nòmina com a assessor i treballador aconseguissin presumptament contractes públics de manera irregular o es modifiquessin aspectes de la legislació catalana que els perjudicaven .

En una investigació que continua oberta, el jutge Aguirre va requerir oficialment la Direcció General de Dades Obertes, Transparència i Col·laboració, del Departament d'Acció Exterior i Govern Obert de la Generalitat , que aclarís si aquestes reunions havien estat declarades per David Madí o per els càrrecs de la Generalitat involucrats, tal com exigeix la normativa autonòmica sobre lobbies i grups de pressió .

L'informe de la Guàrdia Civil incorporat ara al cas conclou que ni David Madí , ni la seva dona , amb qui comparteix activitat, ni cap de les empreses administrades per tots dos, “es troben registrades com a grup d'interès ni consten reunions a l'agenda pública amb grups d‟interès dels alts càrrecs i personal directiu del Govern de la Generalitat”.

ZERO RASTRE DE LES REUNIONS QUE VA MANTENIR AMB TRES CONSELLERS I 7 ALTS CÀRRECS DE LA GENERALITAT

A més, cap de les 11 cites presencials que va mantenir Madí, d'octubre del 2019 a octubre del 2020, va ser declarada al registre de grups d'interès . Tot i haver-se reunit amb tres consellers, com el d'Interior, Miquel Buch , Territori, Damià Calvet i Empresa, Angels Chacón. A més d'alts càrrecs com el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Galvín , el secretari general d'Interior, Brauli Duart , els directors generals de Transports i Mobilitat, Pere Padrosa i David Saldoni , el secretari de Comunicació, Antoni Molons , la presidenta de l'Autoritat Portuària de Barcelona, Mercé Conesa , i el director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Lluïs Ridao .

En aquestes reunions una de les prioritats d'aquestes trobades va ser presumptament aconseguir concessions públiques per a les empreses on treballava o assessorava com:

Aigües de Catalunya empresa que es va fundar el 1997 i que va apostar per Madí per expandir-se a Catalunya, ajuntament a ajuntament i que finalment el mes passat i abans que el seu president hagi d'anar a declarar al desembre el va convidar amablement a marxar per no complir els objectius empresarials previstos.

Bergé i Companyia una empresa amb 150 anys d'història líder a l'automoció i els serveis logístics i amb presència a 10 països. Aquesta empresa familiar que busca segons ella mateixa afirma a la seva web busca donar-li "la torxa a una nova generació d'accionistes amb un llegat millor que el que rebem".

El fabricant de cotxes elèctrics Rivian una start-up nord-americana que és coneguda com 'la Tesla de les pick-ups' després de donar-se a conèixer al món a finals del 2017 sense haver produït ni venut ni un sol model, però que va aconseguir recaptar 1.700 milions de dòlars gràcies al suport de inversió de gegants com Amazon o Ford. Però la companyia ha decebut els inversors per la seva incapacitat per complir els seus objectius de producció. El març d'aquest mateix 2022, l'empresa es va veure obligada a anunciar una retallada del 50% de la producció anual fins a les 25.000 unitats, davant de les 50.000 previstes inicialment.

L'empresa amb llicències VTC, Uber i el seu soci majoritari Moove Cars , el gegant de les VTC a Espanya que va augmentar la cartera de llicències malgrat la pandèmia del Covid-19 i compta amb 3.400 autoritzacions actives. Segons el relat del jutge, Madí va exercir aquesta tasca de lobby a favor d'Uber i Moove per intentar influir en contra de la regulació que protegia els taxistes catalans.

