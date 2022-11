Reunió de Foment de Treball / Foto: Foment

En aquest nou esmorzar de PwC -Foment del Treball a la seu de l'organització empresarial, el president de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha subratllat que Wallbox , creada el 2015 per Enric Asuncion i Eduard Castañeda-, "és un cas d'èxit, un cas d'èxit empresarial, de l'emprenedoria, de la innovació i de la sostenibilitat”. I ha afegit que "ara és considerada en pocs anys de trajectòria com un dels principals unicorns de Catalunya i Espanya valorada en més de mil milions d'euros".

Per la seva banda, Ignacio Marull, soci responsable de PwC a Catalunya, ha subratllat el compromís de Wallbox amb la sostenibilitat: “És un tema intrínsec perquè els seus propis sistemes ja incorporen aquest compromís amb la sostenibilitat ”.

En la seva intervenció, Enric Asunción, CEO i fundador de Wallbox ha explicat que “un sol aparell – el carregador per a vehicle elèctric es pot convertir en el centre de producció, emmagatzematge, i gestió energètica de la casa i també per a la distribució energètica de la xarxa ".

Asunción ha informat que Wallbox ja ha desenvolupat productes que també es connecten directament amb panells solars , que són generadors d'energia renovable. Per aquest motiu, ha subratllat que "estem convençuts que d'aquí cinc anys la gestió energètica serà molt més important del que ara som capaços d'imaginar".

El CEO de Wallbox ha indicat que "el millor és carregar a casa. Per als que no puguin carregar ni a casa ni a la feina, en aquest cas el millor és la càrrega super ràpida". En aquest sentit, la companyia va fer fa dues setmanes una demostració de com funciona Hypernova, el carregador super ràpid (fins a 400 kW) que és capaç d'afegir 160 km d'autonomia en menys de cinc minuts.

Des de la seva fundació l'any 2015, Wallbox ha tingut la vocació de liderar el canvi de paradigma en l'ús dels carregadors i expandir l'ús de l'electromobilitat en identificar la necessitat de crear carregadors intel·ligents, capaços de comunicar-se amb la llar i l'automòbil . Enric Asunción ha explicat que “la bateria del cotxe elèctric pot alimentar la casa pròpia durant quatre dies”. I ha afegit que “d'aquesta manera amb una càrrega intel·ligent es pot alimentar la casa i donar electricitat a la xarxa”. Es tracta d'accelerar l'adopció de tecnologies més eficients i sostenibles amb els carregadors intel·ligents.

Enric Asunción ha afirmat que "som competitius a 114 països del món, l'únic fabricant de components de l'automòbil amb presència a tot el món" i ha assenyalat que Wallbox té actualment quatre fàbriques: dues a Catalunya, una a Texas als EUA inaugurada fa dos setmanes i una quarta a la Xina, i compta amb 1.300 treballadors. És doncs, una empresa internacional amb vendes, fàbriques de producció i oficines a tot el món. Segons Asunción, els dos pilars bàsics de l?empresa són el talent i la innovació.