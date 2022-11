Foto: CaixaBank

CaixaBank ha obtingut la millor puntuació entre els bancs i les institucions financeres espanyoles en el primer rànquing dirigit al sector financer que ha elaborat la World Benchmarking Alliance (WBA) , entitat internacional nascuda el 2018 amb l'objectiu d'ajudar les empreses a assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Segons la classificació del Financial System Benchmark , en què s'han avaluat 400 de les institucions financeres més grans del món, CaixaBank ocupa, a més de la primera plaça entre els bancs i institucions financeres espanyoles i el lideratge al sud d'Europa, la setena posició entre els bancs europeus i la novena al món.

Aquesta anàlisi avalua i classifica l'exercici de les institucions financeres segons la seva disposició a contribuir a la transició cap a un futur més inclusiu i sostenible a partir de 32 indicadors relacionats amb la governança, el medi ambient i qüestions socials.

El resultat del Financial System Benchmark suposa un nou reconeixement a CaixaBank com a referent internacional en matèria de sostenibilitat i se suma als guardons recents que l'entitat ha rebut en el mateix àmbit. El mes d'octubre passat, Sustainalytics va situar CaixaBank com el millor banc d'Espanya en la seva valoració de riscos ESG, i al juny FTSE4Good va identificar CaixaBank com un dels bancs més sostenibles del món.

A més, com a membre fundador de Net Zero Banking Alliance , CaixaBank va anunciar recentment el seu compromís de reduir en un 30% la intensitat de les emissions de la seva cartera creditícia al sector elèctric i en un 23% les emissions en petroli i gas abans del 2030.

REFERENT EUROPEU EN SOSTENIBILITAT

CaixaBank és una entitat amb un vincle històric fort amb l'impacte social de la seva activitat, que fa que assumeixi la responsabilitat d'impulsar una economia positiva per al benestar de les persones. Amb aquest propòsit, el banc ha desenvolupat un Pla de Banca Sostenible, integrat dins del nou Pla Estratègic de CaixaBank, que recull la seva proposta per resoldre reptes com ara l'impuls de les finances sostenibles, la desigualtat, el canvi climàtic i la desocupació.

La sostenibilitat és un dels tres pilars en què es recolza per assolir els resultats del Grup i s'estableixen tres ambicions: impulsar la transició sostenible de les empreses i la societat, liderar l'impacte social positiu i afavorir-ne la inclusió financera, així com promoure una cultura responsable sent referents en governança. CaixaBank té com a objectiu mobilitzar 64.000 milions d'euros en finançament sostenible fins al 2024.

En aquesta línia, l'entitat ha estat líder en finançament sostenible a Europa durant el primer semestre de l'any, segons la classificació de Refinitiv , que situa el banc a la primera posició del rànquing EMEA Top Tier Green & ESG-Linked Loans . Igualment, CaixaBank s'ha col·locat al capdavant del finançament verd a Europa durant el primer semestre, segons la League Table Green Use of Proceeds Top Tier Lender de Bloomberg, una de les agències d'informació financera de més prestigi.

Fruit de la seva tasca, CaixaBank és present als índexs de sostenibilitat més rellevants del món i és avaluada pels principals analistes especialitzats. Destaca la seva presència, entre altres, al Dow Jones Sustainability Index, als anteriorment esmentats índexs FTSE4Good, ia l'A List del CDP Climate Change on és l'únic banc espanyol inclòs.