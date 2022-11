Catalunya press black friday



Sis de cada deu consumidors han mostrat la seva preferència de realitzar les seves compres de forma 'online' i tornar els productes a la botiga , ja que busquen més flexibilitat i opcions en les seves compres, segons es desprèn de les dades de l'Informe Adyen del Retail 2022.



En concret, l'informe mostra que l'alerta sanitària ha reconfigurat el perfil del consumidor mitjà actual i ha provocat canvis profunds en la forma d'entendre les compres. Així, mentre que l'any passat el 70% preferia acudir a botigues físiques, aquest any, són gairebé quatre de cada 10 consumidors els que estan força d'acord o molt d'acord en què prefereixen comprar a botiga física.



L'estudi visibilitza els plans de digitalització i expansió dels retailers a Espanya , el 34% dels quals ja disposa d'una estratègia formal de digitalització, juntament amb un 27% que es troba en fase de planificació, mentre que un 6% disposa actualment de canals físics i digitals unificats, cosa que eleva la dada de 'retailers' que prevalen aquesta estratègia al 67%, davant del 44% de l'any anterior.



"Resulta interessant observar els canvis d'hàbits de compra i que és una plataforma financera necessària amb la flexibilitat necessària per dur a terme una transformació real", ha assegurat el Country Manager d'Adyen a Espanya i Portugal, Juan José Llorente.



Segons la seva anàlisi, la innovació dels retailers espanyols s'aplica fonamentalment a la logística (50%), la gestió d'estoc (44%), el màrqueting i les xarxes socials (44%) i el servei d'atenció al client ( 42%), principals àrees de negoci on la tecnològica pot marcar la diferència.



El 2022, vuit de cada deu empreses espanyoles ja proporcionen nous canals digitals per a la participació dels seus clients. Això, sumat que gairebé el 90% dels enquestats planteja el recorregut dels seus clients a través de múltiples canals com una de les principals iniciatives a aplicar a la seva empresa, només són alguns exemples de com el procés d'adaptació es troba en un procés més madurat que l'any passat i immers pel camí cap al desenvolupament del comerç unificat.



L'informe analitza el repartiment de les vendes dels retailers espanyols per canals. Així, el 40% d'aquestes vendes es fan actualment a la botiga física, seguides de la web amb un 32%. Tot i això, les realitzades a través d'apps comptabilitzen un 16% i les que tenen lloc a través de xarxes socials se situen en un 12%.



En analitzar les dades per sectors es revela que els 'retailers' dedicades al sector de la moda, les apps canalitzen el 18% de les vendes, dada que s'eleva al 22% al sector luxe. Per part seva, en bellesa la botiga representa el 44% de les vendes, seguides de la web amb un 24%, les apps amb el 17% i les xarxes socials amb el 14%.



L'informe mostra que els retailers volen aprofitar les oportunitats de venda a través de nous canals socials. Així, els que destinen una inversió més gran són les dedicades a la venda de menjar ràpid (96%), i en segon lloc, les pertanyents al sector de l'hospitality, lleure i temps lliure (93%).