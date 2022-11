del 6è Acte Empresarial pel Corredor Mediterrani / AVE

La reivindicació per la finalització de les obres del Corredor Mediterrani ha reunit avui a Barcelona més de 1.500 empresaris i representants de la societat civil del conjunt d'Espanya, al 6è Acte Empresarial i Segon Chequeo Semestral del Corredor Mediterrani . Després de 6 anys de camí, a l'acte s'ha fet balanç del projecte www.elcorredormediterraneo.com i s'ha analitzat l'estat de les obres tram a tram.

Empresaris i representants institucionals de tot Espanya han denunciat els més de 25 anys de retards que acumula la construcció del Corredor Mediterrani, motiu pel qual va néixer el moviment #QuieroCorredor , una plataforma impulsada per l'Associació Valenciana d'Empresaris (AVE) que reivindica la necessitat d'aquesta infraestructura avui més necessària que mai.

MÉS INFORMACIÓ Més de 1.500 empresaris es reuniran a Barcelona per reivindicar el final de les obres del Corredor Mediterrani

En aquest sentit s'ha pronunciat el president d'AVE, Vicente Boluda , en assenyalar que “tot i que tots tenim multitud d'obligacions i ocupacions, 1.500 assistents hem volgut prioritzar ser aquí, com a demostració que el món empresarial està compromès amb les necessitats de la societat civil i de la ciutadania”. Així mateix, ha recordat que "el lema d´aquest any és el nostre país no pot esperar més". I així és: no podem esperar més”. “Si bé és cert que el Corredor avança, i és de justícia reconèixer-ho, ni els retards acumulats, ni el ritme a què ho fa ens pot fer caure en l'autocomplaença. Com a país no ens podem permetre ni un retard més perquè la nostra indústria, el nostre camp, les nostres exportacions, el nostre turisme, la nostra sostenibilitat i la nostra cohesió territorial ho necessiten”, ha destacat.

I és que, en paraules de Boluda , “el avui és un acte de la societat civil. Una societat civil que és viva i forta, que sap què vol, amb assistents representant sectors tan diversos com el món universitari, l'ètica, la ciència, les organitzacions sindicals, patronals o camerals, cercles d'empresaris, ports, aeroports, parcs tecnològics o científics; la innovació, col·legis professionals de tot tipus i sectors empresarials com la ceràmica, l'agroalimentació, l'automoció, el transport i la logística, la distribució, el turisme, la construcció, el calçat, la joguina, el tèxtil… i atur ja que no acabaria. Vaja, que estem aquí representats el 100% de la societat i dels sectors productius”.

Després del discurs del president d'AVE, Teresa Garcia-Milà , economista i directora de Barcelona School of Economics, i Miguel Roca , president de RocaJunyent, han intervingut en un diàleg per parlar d'Europa i de com el Corredor Mediterrani afectarà la seva economia i la seva vida.

Per part seua, Garcia-Milà ha afirmat en la seua intervenció que “el Corredor Mediterrani, com a part de la xarxa transeuropea de transport, millorarà la competitivitat de les nostres exportacions, potenciarà els ports de l'arc Mediterrani, captant una major part del tràfic de mercaderies entre Àsia i Europa, i permetrà una mobilitat de passatgers més ràpida, segura i sostenible”.

I Roca ha incidit que "el progrés d´Europa no s´improvisa, passa per grans corredors i infraestructures, i aquesta és fonamental no només per a Espanya, sinó per a Europa sencera". Segons la seva opinió, “Europa també haurà d'atendre construir pau i progrés a través d'infraestructures”, i ha conclòs indicant que, tot i que ara s'està parlant molt de tornar a posar en marxa la ruta de la seda, el Corredor Mediterrani seria més fàcil i ens agafa més a prop.

Després, Mar Alarcón , CEO de SocialCar, i Ángela Pérez , vicepresidenta executiva de Health in Code i Premi Rei Jaume I a l'Emprenedor, han conversat en una taula empresarial centrada en el teixit empresarial, les noves tecnologies i l'impacte del Corredor Mediterrani sobre elles . En aquesta taula rodona, Alarcón ha destacat que “en un món híper connectat no només es desplacen les mercaderies i les persones, sinó també les idees i el talent. És inconcebible que no ho puguin fer de manera ràpida, eficient i, sobretot, sostenible” i que “quan el debat global de la mobilitat ja el lideren conceptes bàsics com la sostenibilitat, la connectivitat i l'eficiència no és comprensible que el corredor no sigui ia una realitat”.

I Pérez ha apuntat que "el Corredor Mediterrani ha d´aparèixer en un lloc molt destacat de l´agenda dels nostres polítics fins que estigui finalitzat". "No ens podem permetre ni un minut més de retard", ha afirmat.

Emilio Gayo , president de Telefónica, ha reflexionat durant la seva ponència sobre el paper de la digitalització, que ha descrit com “una de les respostes principals per afrontar els reptes actuals”. “Per impulsar-la, necessitem les millors infraestructures de xarxa; tecnologies habilitadores; impulsar el talent digital, i posar focus a la ciberseguretat”, ha conclòs.

L?última a pujar a l?escenari ha estat la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez , a qui s?ha entrevistat sobre el futur d?aquesta infraestructura tan important per a la competitivitat de l?economia del nostre país. Durant la seva intervenció, ha indicat que “tenim obres a 700 km al llarg de totes les CCAA per les quals passa el Corredor Mediterrani. Quan finalitzin, el Corredor duplicarà la seva longitud, arribant als 1.300 km”. “Gràcies a tot aquest treball i compromís, avui ja tenim en servei 589 km”, ha conclòs.

SEGON REVISIÓ

Durant l'acte també s'ha donat a conèixer el Segon Chequeo Semestral per mostrar l'estat d'execució de les obres i les actuacions pendents. S'han detectat encara set fites pendents per al 2022 : la finalització de les obres del túnel de Castellbisbal (Barcelona); la finalització de la col·locació del tercer carril a la via rezant entre Castelló i València; la posada en funcionament de la via única en ample ibèric al tram Moixent-L'Alzina; els projectes dels trams restants de la línia Múrcia-Cartagena; el projecte del soterrament de Lorca; la definició de l'alternativa a la línia Almeria Granada; i la solució de l'electrificació al tram Ronda-Bobadilla.