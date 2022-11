El deute a Espanya augmenta fins a xifres històriques / @EP



El deute del conjunt de les administracions públiques va pujar al setembre fins al màxim històric de 1,504 bilions d'euros , fet que suposa un augment en termes relatius del 0,8% respecte al mes anterior, i la ràtio sobre el PIB es va situar al 116 % , segons les dades publicades aquest dijous pel Banc d'Espanya.



En taxa interanual es va incrementar un 5% respecte al mateix mes de l'any passat, amb 71.715 milions més, com a conseqüència dels menors ingressos i les despeses més grans derivades de la crisi de la pandèmia i més recentment per la guerra a Ucraïna.



Tot i que la ràtio de deute públic sobre PIB ha anat baixant els últims mesos i se situa ara en el 116%, encara supera lleugerament l'objectiu del Govern per a tot l'any (115,2%), d'acord amb allò establert per l'Executiu al Pla d'Estabilitat remés a Brussel·les a finals d'abril.

L'escenari que planteja el Programa d'Estabilitat 2022-2025 mostra un descens progressiu del dèficit al llarg dels quatre exercicis fins que la ràtio deute/PIB se situï en el 109,7% el 2025.



L'augment del deute al setembre es deu, principalment, a la pujada de l'endeutament de l'Administració Central , mentre que la resta -comunitats autònomes, corporacions locals i Seguretat Social- van reduir l'endeutament o el van mantenir en nivells similars als registrats el mes passat.



EL DEUTE DE L'ESTAT MARCA NOU RÈCORD HISTÒRIC



Per administracions, el deute de l'Estat va pujar al setembre a 1.329.016 milions d'euros , un 6,8% més que fa un any i un 1,15% superior respecte al trimestre passat, i va marcar així el màxim històric.



Per part seva, el deute de les comunitats autònomes ha baixat un 0,3% , fins als 315.015 milions d'euros respecte al mes anterior, encara que s'ha incrementat un 0,9% en comparació al mateix període de l'any passat.



En el cas de les corporacions locals , el seu deute va caure al setembre lleugerament respecte a l'agost, amb 307 milions menys, fins a 22.369, mentre que va pujar un 0,1% en comparació del mateix mes del 2021.



Per acabar, el deute de les administracions de la Seguretat Social es va situar 99.192 milions d'euros al setembre, pràcticament la mateixa xifra que el mes anterior, encara que el creixement interanual és del 8%, a causa dels préstecs concedits per l'Estat a la Tresoreria General de la Seguretat Social per finançar-ne el desequilibri pressupostari.