La ministra d'Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero / @EP

Si tens un deute amb Hisenda , hi ha una notícia que t'interessa, i és que la resolució conjunta de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat i de la Direcció General de l'Agència Tributària, publicada el dimarts 15 de novembre al Butlletí Oficial del Estat (BOE), ha dictaminat que aquest deute s'anul·larà amb la institució... sempre que sigui inferior a tres euros.

La sentència serà efectiva a partir de 15 dies, per la qual cosa serà ferma a partir del 30 de novembre, presumiblement. "La finalitat d'aquesta resolució [...] no és altra que evitar actuacions recaptatòries que pressuposin un nul profit per a la Hisenda Pública o per al compliment dels fins encomanats a l'Administració Pública. Aquest és el cas de les liquidacions l'exacció de les quals genera uns costos superiors als recursos que potencialment es puguin derivar d'aquelles”, es pot llegir a la resolució.