Foto: Pexels

Després del debat al Congrés, ja és definitiu: l' impost a les grans fortunes arriba, entre d'altres, a Catalunya . Els altres territoris on s'aplicarà són Aragó, Astúries, Balears, Galícia, Andalusia i Madrid, i aquestes tres últimes són les comunitats on tindrà més afectació.

La decisió del Govern, tot i això, ha generat reaccions contràries. Sense anar més lluny, el president del Consell General d'Economistes (CGE), Valentín Pich , va advertir dijous passat 17 de novembre que el nou impost podria anar en contra de la capacitat normativa que tenen les comunitats autònomes, "demostrant el fracàs que suposa seguir amb un sistema de finançament que data del 2009".

Per la seva banda, el Degà del Col·legi d'Economistes de Cadis, Javier Cabeza de Vaca , va comentar que, si l'impost sobre el patrimoni no té sentit a Espanya, en el moment actual, perquè es tracta d'una raresa dins dels sistemes fiscals moderns , "menys encara ho té l'impost projectat".

Pel que fa a l'increment dels tipus a la base de l'estalvi de l'IRPF projectats per al 2023, els economistes han comentat que ara és el moment, abans que finalitzi l'any, per revisar operacions, com les que originen forts guanys patrimonials o repartiments de dividends perquè , si es realitzen a l'any que ve, poden tenir una tributació més gran.



Pel que fa a l'augment al 7%, actualment 5%, de les despeses de difícil justificació en estimació directa simplificada per al 2023, recollit al projecte de llei de Pressupostos, recorda que només s'ha modificat el límit percentual però no el màxim absolut que segueix fixat en 2.000 euros, constatant que, si no sincrementa aquest últim límit, molts empresaris i professionals no es veuran beneficiats per aquesta nova mesura.