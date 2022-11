Aplicació de Twitter / @EP



La xarxa social Twitter ha tancat aquest dijous les oficines després que centenars d'empleats hagin optat per deixar la companyia en negar-se a treballar més hores sota l'amenaça d'acomiadament per part del magnat Elon Musk , que va comprar la plataforma a finals d'octubre.



L'empresa ha pres la decisió a causa del temor que alguns treballadors " poguessin sabotejar la xarxa social ", demanant als empleats que estaven presents que abandonessin les oficines fins al proper dilluns 21 de novembre, ha informat CNN.



A més del tancament de les seus, Twitter ha tancat l'accés a les eines de comunicació interna i als dispositius de la companyia en mans dels treballadors , tal com va fer fa unes setmanes en acomiadar el 50% de la plantilla.

MÉS INFORMACIÓ Biden insinua que la compra de Twitter per part de Musk podria ser una amenaça per a la seguretat nacional



Aquesta intensa renúncia de treballadors té lloc després que el multimilionari Elon Musk els fes un ultimàtum perquè es comprometessin a treballar de manera "extremadament dura" a l'empresa o se n'anessin, instant-los a prendre una decisió abans de les 17.00 hores (hora local ) d'aquest dijous.



A aquesta hora, centenars de treballadors s'han acomiadat a través de les eines de comunicació interna de Twitter, i han acceptat l'oferta de Musk de rebre tres mesos de sou si optaven per deixar el seu lloc, segons la cadena esmentada.



Davant d'aquesta situació, ha crescut el temor entre els usuaris de la xarxa social que aquesta finalment tanqui, tal com han augurat alguns extreballadors de la companyia, que han afirmat que no hi ha una quota mínima d'enginyers a càrrec d'algun dels sistemes crítics, cosa que podria provocar que en algun moment la plataforma deixi de funcionar.



Un dels empleats que ha decidit rebutjar l'ultimàtum de Musk ha detallat a la CNN els seus motius pels quals ha preferit deixar de treballar a la companyia, assegurant que no vol quedar-se per construir “un producte que està sent enverinat per dins i per fora ".

"La gent no vol sacrificar la salut mental i la vida familiar per fer més ric l'home més ric del món", ha afirmat un altre empleat, consultat per CNN.