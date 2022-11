Estudiants a un Stand d'una empresa @Catalunyapress

El Circuit de Barcelona Catalunya ha acollit aquest divendres 18 de novembre , la segona edició de l' Automotive Talent Show , organitzat pel Clúster de la Indústria i l'Automoció de Catalunya . Aquest esdeveniment busca apropar els joves enginyers a les empreses i generar oportunitats laborals.

Es tracta de la segona edició del festival , que en tan sols un any, ha duplicat el nombre d'assistents amb més de 1.000 persones que s'aproparan als estands d'empreses i llocs d'estudiants. L' Automotive Talent Show ha reunit empreses de prestigi de l'automoció que expliquen als enginyers i/o futurs enginyers, a què es dediquen i com funcionen els diferents productes o serveis que ofereixen. En aquesta edició, hi han participat empreses com: Adecco, Ficosa, bertrandt, btech, Doga, Draxton, elausa, Fev, Gedia o Zanini.

LA SEGONA EDICIÓ COMENÇA TRENCANT RÈCORDS

Fotografia de Sergio Alcaraz, president del Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya @Catalunyapress

Sergio Alcaraz, president del Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya, ha estat l'encarregat d'arrencar els motors d'aquesta nova edició de l' Automotive Talent Show . El president es mostra molt content amb els resultats del 2022 i la gran oportunitat que suposa aquest tipus de trobades per als joves.

Segons Sergio Alcaraz: "Aquesta edició superarà les 1.000 persones" També s'adreça als estudiants, explicant que "es tracta d'un dia on han de fer contactes, networking i lliurar-ne el currículum".

ELS JOVES ENGINYERS TAMBÉ EXHIBEN LES SEVES CAPACITATS

Els estudiants també reivindiquen les seves qualitats exposant alguns dels seus projectes. A l'esdeveniment s'ha habilitat una part del Paddock del Circuit de Barcelona Catalunya , on equips universitaris com el de la Universitat de Vic o la Politècninca de Catalunya, mostren els projectes de les diferents categories en què competeixen, com la Fórmula Student .

Fotografia d'un cotxe de la Fórmula Student @Catalunyapress

És el cas d' Oriol Pareras, membre de l'equip de la UPC Barcelon a. Ell juntament amb tots els estudiants que formen part del projecte, han confeccionat un monoplaça de carreres fet per ells des de zero ia les seves instal·lacions, amb un motor a cadascuna de les rodes 100% elèctric.

"En un any ho dissenyem, ho fabriquem i ho posem a punt"

Segons Oriol Pareras, participar a la Fórmula Student, és una gran oportunitat per apropar-se a grans empreses: “ A la Fórmula Student implementem les tecnologies que es veuen més al sector i al mercat, això ens acosta molt més a ells i la comunicació amb nosaltres afavoreix el futur de les seves empreses”.

Fotografia d'Oriol Pareras amb el seu equip @Catalunyapress

LES EMPRESES A LA RECERCA DEL MILLOR TALENT

Els joves han pogut interactuar amb diverses empreses per conèixer de primera mà la seva tasca al sector de l'automoció . El sector és tan extens que són moltes les empreses amb una importància clau en el desenvolupament de vehicles, però que són invisibilitzades perquè el seu component es troba sota el tauler de control, entre altres llocs.

Fotografia de David Arcas @Catalunyapress

David Arcas forma part de l'empresa Ficosa , un proveïdor de components de tot tipus per a vehicles.

Segons David, “es busca talent, ganes de treballar i col·laborar en equip, es busca gent que porti noves idees i gent que es desenvolupi”.

LES NOIES AVANÇEN PER LA DRETA

Tot i que al sector de l'enginyeria continuen predominant els homes, cada vegada són més les noies que s'interessen pel món de l'automoció i l'enginyeria.

És el cas de Mar Tarrazona , que treballa per a la Consultora Robert Walter , empresa especialitzada en la consultoria laboral i la recerca de feina per als joves enginyers.

Segons Mar: "Últimament hi ha moltes noies que tenen ganes d'entrar al sector de l'automoció i saben que estan molt ben valorades. Creiem en elles i les empreses també ho creuen, perquè aposten per elles i aniran a poc a poc incorporant-se més".

Fotografia de Mar Tarrazona @Catalunyapress

El Clúster d'Automoció ha organitzat tota una infinitat d'activitats que inclouen taules rodones de debat, Elevator Pitch, tallers per aprendre a fer un currículum o preparar una entrevista de feina, entrega de premis al talent i fins i tot una festa Flaix Fm .