CaixaBank organitza una caminada a Madrid amb 200 directives per impulsar el desenvolupament professional |@Caixa banc

CaixaBank ha organitzat a Madrid una caminada de mentoring en què han participat més de 200 directives i predirectives. La iniciativa ha permès posar en contacte 100 professionals, dones i homes, amb una carrera professional consolidada amb 100 dones més que estan donant forma a carreres amb alt potencial de desenvolupament.

Els participants a l'esdeveniment ocupen posicions directives al Grup CaixaBank i en altres empreses col·laboradores a l'esdeveniment, com Naturgy, Merck, EY o l'AED (Associació Espanyola de Directius). CaixaBank és Lead Sponsor de la Global Mentoring Walk a Espanya des del 2019 i impulsa aquesta iniciativa per tercera vegada.

Organitzats per parelles formades per un/a mentor/ai una mentée , tots ells han tingut ocasió, durant el transcurs de la caminada, dintercanviar experiències, oferir i rebre assessorament, suport i consells, a més de teixir una xarxa de contactes en un ambient informal.

La caminada ha tingut un recorregut d'uns 4,5 quilòmetres i ha arrencat des del centre 'all in one' de CaixaBank, a la plaça Colom. La ruta ha transcorregut per la Porta d'Alcalá i el Parc del Retiro, entre altres punts cèntrics de Madrid, i ha finalitzat al punt d'inici a la plaça Colom.

El compromís de CaixaBank amb el talent femení

Les Global Mentoring Walks van sorgir de la mà de la fundadora d' Oxygen Media , Geraldine Laybourne , que en el seu temps lliure acompanyava dones joves en el desenvolupament professional. A causa de la seva atapeïda agenda, va començar a aprofitar la seva caminada diària per Central Park per poder tenir aquestes trobades de mentoring .

Veient l'èxit d'aquesta fórmula, va decidir organitzar caminades a les principals ciutats dels Estats Units per posar en relleu la importància del mentoring, així com facilitar la participació a les dones més reeixides del país, que compartien les seves experiències i consells amb les joves promeses.

El que va començar sent una aposta personal s?ha transformat en un moviment global gràcies a l?impuls de l?organització nord-americana sense ànim de lucre Vital Voices, amb qui col·labora CaixaBank. Aquesta ONG ja ha portat aquesta iniciativa a 80 països i 180 ciutats arreu del món. A Espanya és el tercer any que se celebra gràcies a la col·laboració entre CaixaBank i Vital Voices.

Wengage, el compromís de CaixaBank amb la igualtat

La diversitat, la meritocràcia, la igualtat d'oportunitats i el reconeixement del talent són alguns dels pilars de la cultura corporativa de CaixaBank . Sota aquestes premisses treballa amb el compromís de ser un referent per als seus empleats, fomentant la inclusió i la participació i impulsant projectes que promoguin la igualtat tant a la companyia com al conjunt de la societat.

De fet, CaixaBank compta amb un 41,6% de dones en posicions directives i amb un 40% de dones al Consell d'Administració, un dels percentatges més alts del sector.

CaixaBank compta amb el programa de diversitat Wengage , un projecte transversal desenvolupat per persones de tots els àmbits de l'entitat basat en la meritocràcia i en la promoció en igualtat d'oportunitats, que treballa per fomentar i visualitzar la diversitat en totes les dimensions: de gènere , funcional, generacional, LGBTI , cultural... Wengage inclou mesures internes per fomentar la flexibilitat i la conciliació, per visibilitzar la diversitat i per reforçar el rol de la dona, amb programes de formació o els plans de mentoring femení, mitjançant els quals directives de l'entitat assessoren altres professionals en el desenvolupament de la carrera professional.

Wengage també desenvolupa iniciatives a nivell extern per als clients i la societat, basant-se en impulsar la diversitat i la igualtat d'oportunitats en 4 àmbits d'actuació: lideratge i emprenedoria, innovació i educació, esport i entorn rural.

A més, CaixaBank compta amb un Pla d'Igualtat per fomentar els principis d'igualtat d'oportunitats i de diversitat dels equips de treball, potenciar la presència de dones en posicions directives i reforçar les mesures de conciliació de la vida personal i professional. Inclou, per exemple, la perspectiva de gènere als programes de desenvolupament directiu i als processos de selecció i formació, fomenta el teletreball i la flexibilitat. Gràcies a aquest compromís, CaixaBank es troba entre les cinc primeres empreses del món a l' Índex d'Igualtat de Gènere de Bloomberg 2022.