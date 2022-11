La plantilla de dones a Renfe creix un 65% en els darrers quatre anys |@EP

El nombre de dones treballadores al Grupo Renfe s'ha incrementat un 65% en els últims quatre anys, passant de 1.965 el 2018 a 3.247 actualment, segons informa la companyia.

D'aquesta manera, la presència femenina a la plantilla de la companyia ja arriba al 20% , set punts més que el 2018. Renfe està desenvolupant polítiques que integren la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes.

En els llocs operatius (conducció, comercial i tallers), la presència de dones a les convocatòries internes i externes està creixent en els darrers anys, fonamentalment al col·lectiu Comercial , on les dones ja ocupen el 33,2% dels llocs. De fet, en alguns llocs, com a operadors d'ingrés i operadors d'entrada, ja hi ha més dones que homes (58,9% i 50,2%, respectivament).

Així mateix, el col·lectiu de Conducció ha duplicat la presència femenina en els darrers quatre anys, passant de representar el 3,3% el 2018 al 7,4% actualment. El percentatge més elevat de dones es concentra a l'àrea de Gestió que s'acosta a la paritat amb un 42,6% de presència femenina.