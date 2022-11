Calviño reivindica el model ibèric per acabar amb la inflació i el xantatge energètic rus |@EP

La vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital , Nadia Calviño , ha reivindicat davant l' OTAN l''excepció ibèrica' com a eina per "no estar subjectes al xantatge de Rússia".

Així ho ha expressat en la seva intervenció a la reunió de la Comissió d'Economia i Seguretat de la 68a Sessió Anual de l' Assemblea Parlamentària de l' OTAN que se celebra a Madrid , en què ha reiterat que el model ibèric "hauria d'estendre's al conjunt de la UE "per "com més aviat deixar enrere el problema de la inflació".

Alhora, ha aplaudit que Espanya no tingui la mateixa dependència del subministrament energètic rus que països com Alemanya i Itàlia , cosa que ha atribuït a la "diversificació al llarg d'anys" dels subministraments a Espanya i la "important penetració de les energies renovables ". "Això ens permet afrontar amb més fortalesa el xantatge de Putin ", ha insistit.

A més, en aquest "indubtable moment d'altíssima incertesa" després dels dos anys marcats per la pandèmia i ara amb la guerra d' Ucraïna , que genera "més volatilitat i xoc als mercats energètics" i "alentiment del creixement econòmic", Calviño ha destacat que a Espanya l'economia avança.



"L'economia espanyola continua presentant fort creixement, augment d'ocupació i, afortunadament, ja hem començat a contenir la inflació", ha postil·lat. Igualment, ha assenyalat que la previsió del Govern es basava en un creixement aquest any del 4,4%, una dada que "a la llum dades tercer trimestre i bona marxa d'octubre i novembre, "s'ha quedat curta".

"Tots els organismes internacionals estan revisant a l'alça les previsions de creixement de l'economia espanyola i això és degut a l'extraordinària evolució del mercat de treball", ha sentenciat, per exalçar també, entre altres qüestions, l'"enorme interès per part de grans" multinacionals per invertir a Espanya".

D'aquesta manera, ha subratllat també que la diferència respecte a la sortida de crisis anteriors es deu a la resposta que s'ha donat. En aquest context, ha aplaudit el Programa Next Generation EU , que al seu parer "marca un abans i després en la resposta a crisis econòmiques a Europa " i "marca abans i després a l'economia espanyola".

També ha advertit, que després de la pandèmia i la guerra s'ha vist que cal "tenir una major autonomia estratègica i més seguretat des del punt de vista energètic, alimentari, tecnològic, industrial i digital", àmbits en què treballarà Espanya a la fase dos del Pla de Recuperació .

RESPOSTA A LA "MATEIXA DIRECCIÓ" DAVANT DE LA PANDÈMIA

Finalment, Calviño ha posat en valor el treball conjunt ia la "mateixa direcció" de l' OTAN, la UE, el G20, l'FMI i el Banc Mundial davant la pandèmia, cosa que ha evitat "una crisi financera molt profunda", una de les lliçons que treu de la crisi.

Una altra lliçó és, al seu parer, que "davant d'una crisi o atac cal actuar amb determinació": "No serveix de res anar a poc a poc o amb dubtes". Així, ha defensat que Espanya va haver d'emetre 150.000 milions d'euros de deute públic per mantenir llocs de treball i empreses, "uns diners ben utilitzats perquè ha permès tenir una forta recuperació".

Finalment, Calviño ha defensat davant l' OTAN que la pau és "l'instrument més important de la política econòmica" i ha advertit que davant del "nou equilibri geopolític que s'està construint", cal actuar per veure en quina direcció se'n va a orientar, que ha de ser la “pau, la concòrdia, el diàleg i un comerç internacional basat en regles que sigui just.