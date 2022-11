El Congrés decideix aquest dijous l'impost a banca, energètiques i grans fortunes |@EP

La proposició de llei per introduir nous gravàmens a empreses energètiques i banca, en què PSOE i Podem han afegit via esmena l'impost a les grans fortunes, encara aquesta setmana la seva recta final al Congrés amb el debat i votació al Ple del proper dijous.

Així, una vegada conclosa la sessió plenària dels Pressupostos Generals de l'Estat , començarà un nou Ple per, entre altres assumptes, debatre aquesta llei i enviar-la al Senat .

Al llarg de la darrera setmana la iniciativa original del PSOE i Unides Podem ha estat objecte de diverses modificacions.

Pel que fa al gravamen energètic i financer, a la comissió es va acordar que, en l'impost de l'1,2% a la facturació de les empreses energètiques s'exclouran de l'import net de la xifra de negoci de les companyies els ingressos derivats de les activitats regulades.

D'aquesta manera, va quedar modificat el text original perquè l'impost no afecti aquells ingressos on el subministrament sigui a preu regulat, com és el cas del PVPC d'electricitat, la tarifa d'últim recurs de gas, el GLP envasat i el GLP per canalització.

A més, s'inclouen en l'exoneració els ingressos regulats de les xarxes de transport i distribució d'electricitat i gas natural i, en el cas de generació amb retribució regulada i retribució addicional als territoris no peninsulars, tots els ingressos de les instal·lacions, inclosos els que perceben del mercat i el despatx econòmic, respectivament.

L'IMPOST NOMÉS AFECTARÀ A L'ACTIVITAT A ESPANYA

Alhora, es va incloure una altra esmena transaccional perquè l'impost s'apliqui només a l'activitat que les empreses del sector desenvolupin a Espanya .

Però no es tracta de l'única modificació que va patir el text durant la comissió, ja que de la mateixa manera es va aprovar una esmena del PNB perquè s'exclogui de la facturació els ingressos corresponents a l'impost sobre hidrocarburs, l'impost especial de la Comunitat Autònoma Canàries sobre combustibles derivats del petroli i els gravàmens complementaris a carburants i combustibles petrolífers de Ceuta i Melilla, que s'hagin pagat o suportat via repercussió.

El PNB al·lega que l'impost d'hidrocarburs presenta particularitats en la seva exacció que poden portar a la seva internalització en el preu de venda al final de la cadena ia la seva inclusió a la xifra de vendes, a diferència i altres impostos indirectes que recauen sobre el consum.

En aquest sentit, els nacionalistes bascos entenen que el gravamen no aplica sobre impostos indirectes que recauen sobre el consum, perquè "no són indicador de cap benefici a l'empresa que ven el producte o presta el servei".

ACORD AMB BILDU PER AVALUAR SI L'IMPOST ES FARÀ PERMANENT

D'altra banda, el text arribarà al Ple amb els acords aconseguits entre EH Bildu, PSOE i Podem , que han pactat que a finals de 2024 , quan finalitzi la vigència dels nous impostos a banca i energètiques, es faci una avaluació de la seva aplicació i s'estudiï la possibilitat de convertir-los en permanents, així com perquè les hisendes forals basques i navarreses gestionin aquests nous gravàmens.

Pel que fa al gravamen del 4,8% als interessos i les comissions d'entitats de crèdit, es va incorporar en comissió una esmena del PNB que aclareix que l'impost afectarà l'activitat que els bancs desenvolupin a Espanya .

Segons la formació basca, l'esmena té l'objecte d'aclarir l'àmbit territorial d'aplicació del nou gravamen i, en particular, que els interessos i les comissions que es pretenen gravar són els obtinguts a Espanya, tant per entitats espanyoles com estrangeres, excloent-ne així els interessos i comissions que s'obtinguin en altres jurisdiccions.

Tot i això, l'interrogant al voltant del gravamen financer sorgeix al voltant de l'esmena per estendre l'impost a entitats financeres estrangeres que tenen sucursal a Espanya . I és que la proposta de modificació de l'article no va ser inclosa a l'informe de ponència i tampoc es va votar a la comissió, cosa que podria donar peu a noves negociacions amb els diferents grups parlamentaris.

IMPOST A GRANS FORTUNES

Al text final, que es votarà en Ple la setmana que ve, sí que ja està incorporada a la llei l'esmena per la qual es crea l'impost a les grans fortunes, que gravarà aquells patrimonis superiors a tres milions d'euros perquè no puguin quedar eximits per les bonificacions dels governs regionals.

Aquest gravamen serà de l'1,7% per als patrimonis entre 3 i 5,3 milions d'euros; del 2,1% per als patrimonis entre 5,3 i 10,6 milions; i del 3,5% per als patrimonis superiors a 10,6 milions d'euros.

A més, per a la determinació de la base imposable d'aquest impost, són aplicables les regles contingudes a la llei de l'impost del patrimoni, de manera que s'inclou una reducció en concepte de mínim exempt de 700.000 euros.