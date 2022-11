Els Pressupostos inicien demà la seva fase decisiva al Congrés abans de remetre'ls al Senat|@EP

El projecte de Pressupostos Generals de l'Estat del 2023 afronta des d'aquest dilluns al Ple del Congrés la seva fase decisiva abans de la seva aprovació i remissió al Senat, on haurà de completar la tramitació per entrar en vigor l'1 de gener.

El debat s'iniciarà dilluns a partir de les 15.00 hores amb la discussió de tots els títols i les disposicions de l'articulat de la llei, i es reprendrà dimarts a les 9.00 hores, amb la desfilada dels ministres del Govern de coalició per defensar les comptes dels seus respectius departaments. Aquella tarda es produiran les primeres votacions.

El projecte pressupostari arribarà al Ple del Congrés després d'incorporar en comissió esmenes de PNB, Coalició Canària, Compromís i Terol Existe, i en té d'altres ja compromeses amb Más País-Equo i PRC. Amb tot això, el Govern ja sumaria 167 diputats en espera de tancar serrells pendents amb ERC i amb Bildu .

A la darrera jornada de comissió, el PSOE i Podem ja van sumar el suport d'ERC per aprovar tots els títols i seccions de la Llei --a excepció de l'informe de la ponència--, després d'avançar els catalans a Europa Press que estaven "tancant coses" en la tramitació pressupostària. Tot i així, van aclarir que encara no havien donat el sí definitiu.

De la seva banda, EH Bildu va optar per abstenir-se durant totes les votacions en comissió, reservant-se el vot final a la setmana que ve, una vegada es conegui el resultat final de les negociacions bilaterals. En aquesta línia, els bascos van assenyalar en un comunicat que els seus cinc vots als PGE encara no estaven garantits, després que el grup arribés a un acord amb el Govern perquè les hisendes forals gestionin els impostos a banca i elèctriques i es donin passos per a convertir-los en permanents.

El que és segur és que al davant estaran PP, Ciutadans i Vox , més els diputats de Navarra Suma i Fòrum Astúries , grups que van presentar esmenes a la totalitat per tombar el projecte de pressupostos i que durant les comissions s'han posicionat en contra de les iniciatives de PSOE i Podem.

En aquestes votacions, PSOE i Podem necessitaran assegurar més vots a favor que en contra durant l'última cita pressupostària al Congrés, perquè una sola derrota als comptes d'un sol ministeri implica l'enderrocament de tot el projecte dels comptes públics.

EL GOVERN VETAR UNA QUARTA PART DE LES ESMENES

Els pressupostos arribaran al Ple després que el Govern hagi vetat 1.206 propostes dels diferents grups parlamentaris. La xifra suposa pràcticament la quarta part de les 5.461 propostes registrades per l?oposició al projecte pressupostari del Govern de coalició.

Segons els llistats de vetos a què ha tingut accés Europa Press, el grup més perjudicat amb els diferents garbells ha estat el PP, que ha vist vetades fins a 378 esmenes, seguit de PDeCAT (178) i Ciutadans (147).

El primer garbell a les propostes dels partits la van realitzar els lletrats del Congrés , que van tombar mig centenar d'esmenes per no guardar les esmenes relació amb els comptes públics ni la política econòmica del Govern, així com altres qüestions que han de ser regulades en una llei orgànica.

Les altres dues tandes de vetos van anar a compte del Ministeri d'Hisenda , que va vetar prop de 1.200 esmenes parcials en entendre que les iniciatives dels grups suposaven augment de la despesa o disminució d'ingressos.

PAÍS BASC I CANÀRIES, PRINCIPALS TERRITORIS GUANYADORS

Fins ara, els guanyadors principals de la tramitació en termes geogràfics han estat les Illes Canàries i el País Basc, que mitjançant diferents esmenes de PNB i Coalició Canària han incorporat nous paquets d'inversions milionàries en diferents àrees.

En el cas de l'arxipèlag, la diputada Ana Oramas va oferir el sí de la seva formació, que atresora el vot del grup mixt en comissió, per un paquet pressupostari que ronda els 200 milions d'euros. La principal partida aquí és un pla de recuperació de 100 milions d'euros per a l' Illa de La Palma, a més de 81 milions d'euros més per subvencionar el 100% dels abonaments de transport i títols multiviatge de la regió.

Les negociacions també han inclòs compensacions dels costos del transport de mercaderies entre les illes i amb origen o destinació de les Illes Canàries, a més d'ajuts fiscals per al transport del plàtan de Canàries .

A més, s'hi ha inclòs una partida per destinar 250.000 euros a l' Institut Universitari de Malalties Tropicals i Salut Pública . Tot i aprovar-se en comissió la iniciativa --inclosa mitjançant una esmena transaccional--, aquesta va ser rebutjada per Unides Podem, ja que l'esmena original era una partida d'un milió d'euros, fet que suposa "retirar finançament a l'atenció primària i comunitària ", segons han indicat fonts parlamentàries a Europa Press.

EL PNB VA INCORPORAR EN PONÈNCIA 48 ESMENES

Tot i això, el primer consens dels socis de coalició en la negociació pressupostària ha estat amb el PNB, amb qui PSOE i Podem han acordat incloure a l'informe de ponència 48 esmenes que suposen inversions per valor de 70 milions al País Basc.

Entre aquestes, destaquen els 25 milions destinats a un programa d'impuls del desenvolupament del Guggenheim o els 10 milions per millorar la depuradora guipuscoana EDAR Loiola. També s'introdueixen set milions per al projecte de defensa contra les inundacions al seu pas per Gastreiz del riu Zadorra , al que se sumen dos milions més per a la construcció d'un pont sobre el riu.

Així mateix, l'acord suposarà una inversió de quatre milions d'euros per a la restauració de l' Alt Forn de Sestao . A aquestes esmenes pactades se suma a més una aprovada a l'última jornada de comissió per destinar un milió d'euros al reforç de serveis ferroviaris entre Bilbao i Karrantza.

MÉS INVERSIÓ PER A TEROL

Però no són els únics pactes aconseguits fins ara, ja que en l'última sessió en comissió es van aprovar diverses esmenes transaccionals de Terol Existe per valor de gairebé 11 milions d'euros. Aquí s'inclouen quatre milions d'euros per al Museu d'Etnografia de la diputació de Terol .

A més, hi ha 500.000 euros per a la Fundació Centre d'Estudis de Física del Cosmos d'Aragó i per a la Fundació Conjunt Paleontològic de Terol-Dinòpolis , respectivament. Al seu costat, 800.000 euros aniran per al Museu celtibèric de la transhumància de l'Ajuntament de Bronchales.

Pel costat de Más País , també es van pactar diverses transaccionals que, previsiblement, aniran a Ple la setmana que ve. Aquí s'hi inclou un paquet de mesures d'una mica més de 13,5 milions d'euros per a inversions en transports (proximitats i carrils Bus/Vao), subvencions a organitzacions mediambientals i un pla per fomentar la instal·lació de l'autoconsum col·lectiu.

En última instància, el Govern també va arribar a diversos acords amb Compromís que, en conjunt, suposaran un augment de 62,8 milions d'euros en inversions i transferències directes al territori valencià; mentre que pel costat càntabre s'han pactat inversions per valor de 50 milions d'euros.