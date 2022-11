Criptomonedes fraudulentes: una start-up catalana crea una eina que en verifica la procedència|@EP

La start-up catalana Vutton ha creat una eina que utilitza el blockchain per verificar la procedència de criptomonedes confiscades per la policia, en una col·laboració amb els Mossos d'Esquadra per evitar fonts fraudulentes.

El projecte, que es troba en una fase de prova pilot, ha obtingut 14.950 euros de la línia d'ajuts a projectes de disrupció empresarial de l' Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, Acció , informa aquest diumenge la Conselleria d'Empresa i Treball .

Amb aquesta start-up, els Mossos d'Esquadra podran digitalitzar el procés de congelació i custòdia de criptoactius, a més de protegir i gestionar de manera transparent els seus moviments.

Aquesta iniciativa ha permès a Vottun posicionar-se com a proveïdor de referència en la gestió i traçabilitat de criptomonedes per als cossos policials.

La cofundadora de Vottun , Marta Vallès, ha assegurat que han desenvolupat un model "que dota de transparència i seguretat els processos d'inquautació, gestió o devolució de les criptomonedes".