El Govern celebra una nova subhasta renovable en plena crisi de preus i embús de permisos|@EP

Enmig de la crisi de preus de l'energia i de les primeres matèries i amb la instal·lació de renovables embussada per la lenta burocràcia, aquest dimarts se celebra una nova subhasta d'energies verdes a Espanya . En total, s'ofereixen 3.300 megawatts per a instal·lacions eòliques i fotovoltaiques. Es descarta una licitació massiva ia preus tan baixos com els de l?any passat, quan la mitjana va ser de 24,47 euros i 30,56 euros, encara que la paraula que més es repeteix és incertesa.

Les subhastes renovables són concursos que serveixen per aportar seguretat financera als promotors de projectes d'energia neta, en garantir-los un preu fix, i alhora assegurar un ritme mínim d'instal·lació de potència renovable al país.

El Govern va llançar a finals del 2020 un calendari de concursos amb l'objectiu d'assolir 19.500 megawatts de potència neta el 2025. Aquesta és la quarta subhasta que s'organitza en el marc d'aquest almanac que, a diferència de les subhastes realitzades amb l'anterior Govern del PP que consistien a licitar a la baixa en el preu de la inversió, juguen amb el preu a què s'ofereix produir la llum.

Sobre la participació d'aquest dimarts, la majoria de les companyies prefereixen no revelar les seves cartes. EDP i Forestalia són les úniques empreses que confirmen la seva presència. A l'última gran subhasta, que es va celebrar fa un any, no hi van ser ni Iberdrola ni Endesa , ho van justificar per les seves desavinences amb el Govern –es va celebrar en plena pugna per la retallada de beneficis a les seves centrals nuclears i renovables–. Tampoc Acciona , per qüestions de calendari. Però sí Naturgy . Encara que els dos grans guanyadors van ser Capital Energy, que va aconseguir la meitat de la potència subhastada, i Forestalia , que es va adjudicar prop del 20% de la capacitat disponible.



Tot i així, el context d'aquest any 2022 és molt diferent del de llavors, quan Rússia ja havia començat a cuinar la guerra, però encara no es podia ni imaginar on arribarien els preus de l'energia. I aquí apareix una de les primeres incògnites: si als promotors els compensa anar a la subhasta –on es garanteixen un preu, però a canvi de complir uns terminis per evitar perdre les garanties financeres que lliuren– o si prefereixen fer un contracte bilateral directament amb un client.

Aquests contractes bilaterals (coneguts com a ppa, són les sigles en anglès de 'power purchase agreement') també se signen per un preu fix i no estan subjectes a constriccions en el desenvolupament, encara que està limitat a 67 euros per megawatt-hora, que és el màxim a partir del qual el Govern executa una retallada per la qual cosa considera beneficis extraordinaris. “Amb els preus tan alts, segons la interpretació de quant duri la crisi que faci cadascú té més interès anar a la subhasta o anar a buscar contractes bilaterals”, reconeix el director general de la Unió Espanyola Fotovoltaica (UNEF), José Donoso.

EMBÚS AMB ELS PERMISOS



Una altra de les preocupacions és que, com que es tracta d'una garantia financera, els promotors poden participar amb projectes en qualsevol fase del seu desenvolupament.

Però a Espanya hi ha al voltant de 100 gigawatts (100.000 megawatts) de potència renovable (segons xifres del 'Monitor Deloitte') que han sol·licitat el permís d'accés per connectar-se a la xarxa que perdran aquest dret si no aconsegueixen abans del 25 de gener la Declaració d'Impacte Ambiental (DIA) , però estan encallats per la lentitud administrativa.

I encara que diverses fonts del sector coincideixen que el procés s'ha accelerat les últimes setmanes, hi ha un gran temor que molts es quedin sense avaluar. “Alguns projectes que estiguin a punt de caducar al gener podrien anar a la subhasta, però si no saben si aconseguiran la DIA no es presentaran.

I altres que no caduquen, però no saben a què s'enfronten amb la tramitació”, explica Virgili Márquez. La part positiva és que aquest risc aclareix l'especulació. “Com que no hi ha certesa sobre la tramitació, només aquelles assegurances que tindran tramitacions aniran a la subhasta”, afegeix José Donoso.