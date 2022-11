S'aprovaran els pressupostos abans de final d'any? |@EP

La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach , ha supeditat el suport de la seva formació als Pressupostos de la Generalitat per al 2023 que "serveixin per rescatar la sanitat pública" a Catalunya.

Ho ha dit aquest diumenge durant la seva intervenció a l'acte de presentació de la candidata del partit a l'alcaldia de Badalona (Barcelona) per a les eleccions municipals del maig del 2023, Aïda Llauradó.

Albiach ha advertit a ERC que no compti amb els comuns per tirar endavant els comptes catalans si el que volen en matèria de sanitat és "continuar maltractant els professionals, continuar mantenint unes llistes d'espera insuportables, o seguir expulsant la gent de la pública" ".

Ha considerat que Catalunya necessita un pla de rescat de la sanitat pública, per al qual proposa que un 25% de la dotació de la partida per a Salut sigui destini a la sanitat primària, "que no ha de ser només la porta d'accés al sistema sanitari, sinó que ha de ser el cor del sistema”.

Ha proposat també un "pla de tornada de bates blanques", perquè assegura que molts metges de Catalunya han hagut de marxar a treballar altres punts de l'Estat on les condicions laborals són millors, ha dit.

TAMBÉ DEMANA "LA DEFENSA DE L'HABITATGE"



Albiach ha apuntat que a la negociació pressupostària els comuns també plantejaran com un eix prioritari "la defensa de l'habitatge com un dret".

Ha recalcat textualment que l'habitatge és un dret, no una mercaderia, i que a Catalunya hi ha més de 33.000 “habitatges buits que són propietat de fons voltor i de la banca”.

En aquesta línia, ha reclamat al Govern que posi més pisos al parc d'habitatge protegit, i ha demanat als socialistes que es congeli el preu de les hipoteques davant de la pujada dels tipus d'interès, a més d'una regulació del preu del lloguer : “S'ha de fer de manera urgent i de manera retroactiva”.

Per part seva, el primer secretari del PSC, Salvador Illa , ha acusat el president del Govern, Pere Aragonès , d'exercir "política del passat, amb formes del passat", i li ha reclamat que aprovi uns Pressupostos de la Generalitat per al 2023.

Així ho ha dit aquest dissabte durant la seva intervenció al Consell Nacional del PSC per ratificar 137 candidats per a les eleccions municipals del 2023, que s'ha celebrat a Badalona (Barcelona ).

"Pere Aragonès, ell és el responsable que l'1 de gener, amb tot el que està passant al món, amb totes les dificultats que hi ha a Catalunya , no hi hagi un pressupost aprovat", ha dit Illa.

Ha acusat ERC de no tenir una posició clara sobre les negociacions dels comptes: "Han dit de tot. Que preferien un pressupost prorrogat abans que pactar-lo amb nosaltres i, ahir, que ho prefereixen amb Junts i els comuns".

"¿Els tires fora del Govern i ara vols pactar pressupostos amb ells?", ha reflexionat Illa, que ha demanat textualment serietat, rigor i ordre.