Un model de Chery. Foto: Wikipedia

A principis de la dècada del 2010, l'empresa xinesa Chery , un gegant automobilístic , va mantenir contactes amb la Generalitat per establir-se a Catalunya, però les converses s'hi van quedar. Ara, més d'una dècada més tard, la companyia torna a interessar-se a obrir una factoria al territori català.

De fet, diversos mitjans informen que, la setmana del 28 de novembre , emissaris arribats des d'Àsia mantindran una reunió amb la Generalitat per tractar de trobar un lloc per construir prop de 300.000 vehicles elèctrics cada any inicialment, encara que les seves previsions apunten que, amb el temps , aquesta producció podria doblegar-se.

Chery es va interessar pels antics terrenys de Nissan a la Zona Franca de Barcelona, però no va arribar a temps a presentar candidatura a ocupar aquest espai.

Si finalment s?arriba a un acord, més d?una dècada després, Catalunya tindria dos punts de construcció de vehicles elèctrics, ja que el primer és la fàbrica de SEAT a Martorell.