@Foment del Treball

Josep Sánchez Llibre, el president de Foment del Treball, ha parlat aquest dilluns sobre l'aeroport del Prat de Llobregat i s'ha mostrat favorable a la seva ampliació per tenir "una Barcelona connectada al món, i el món a Barcelona i no només a Europa".

"Per això, cal passar de 35 a 70 vols de llarg radi (intercontinentals) i donar servei als 5 milions de passatgers a l'any que s'han de desplaçar a altres aeroports per assolir la seva destinació, així com a la inversa, per acollir en vol directe molts milions de visitants potencials i així atreure talent i inversió", comentava Sánchez Llibre.

A més, també ha explicat que l'ampliació proposada per Aena "suposaria un augment de capacitat de l'Aeroport del Prat de 55 a 70 milions de passatgers a l'any". La nova terminal que es pretén construir necessitaria entre 300 i 500 metres més de llargada, i "contempla la culminació de la Ciutat Aeroportuària del Prat", amb una inversió estimada de 1.700 milions d'euros.

El president de Foment ha remarcat la necessitat d'arribar a un consens clar "que posi llum, i estimi els costos i els beneficis de la seva ampliació". És per això que Foment ha creat una comissió per impulsar l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona amb la qual es tinguin en compte tots els punts de vista, però amb l'objectiu d'arribar al consens entre les tres Administracions "per construir la millor opció per a la seva ampliació".

Amb aquesta nova comissió s'intentarà aconseguir un sí de la ciutadania "perquè Aena programi i realitzi l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona de la manera més sostenible, amb les mesures necessàries per minimitzar l'impacte acústic, respectant al màxim la biodiversitat de l'entorn amb mesures compensatòries necessàries i preparant tota la infraestructura per a la descarbonització aeroportuària", afirmaba el president de Foment.