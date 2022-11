Foto: Europa Press

La xarxa social Twitter ha posposat de manera indefinida el rellançament del servei de verificació de pagament de la plataforma dies després d'anunciar que estaria llest el 29 de novembre.



Així ho ha anunciat el propietari de la companyia, el multimilionari Elon Musk, que ha detallat que les funcions de Twitter Blue tornaran quan hi hagi "un alt nivell de confiança" per evitar la suplantació d'identitat.

"Es posposa el rellançament de Blue Verified fins que hi hagi un alt nivell de confiança per aturar la suplantació d'identitat", ha detallat Musk al compte de Twitter. En aquest sentit, el magnat sud-africà ha avançat que probablement es farà servir una verificació de color diferent per a les organitzacions que per a les persones.

La decisió de Musk té lloc després de diversos dies en què els usuaris de la xarxa social que havien optat per pagar 7,99 dòlars mensuals havien assenyalat que no podien accedir a les funcions de Twitter Blue . El nou model de pagament proposat pel multimilionari hauria estat suspès després de propiciar que infinitat d'usuaris adquirissin la verificació per suplantar entitats de reconegut prestigi, perjudicant la reputació d'empreses o de personatges públics.

Com feia fins que va deixar d'estar en funcionament, Twitter Blue inclou funcions addicionals a les quals només els seus subscriptors poden accedir. Entre elles, la de personalitzar la icona de la pròpia 'app' i el tema del vostre compte, activar el Mode Lectura o crear carpetes d'elements desats des del perfil, així com accedir de forma anticipada a funcions en proves, com l'edició de els tuits. La subscripció també ofereix una quantitat menor danuncis.

Mentrestant, un dels principals canvis és el significat de la marca de verificació blava. La insígnia ja no només feia referència als comptes verificats per ser "actius, notables i autèntics", sinó que també indicava que el compte tenia una subscripció activa a Twitter Blue , com explica la companyia a la pàgina dedicada a la subscripció.