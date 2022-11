Bitllets d'euro /@EP



L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics ( OCDE ) ha publicat aquest dimarts una nova edició del seu informe bianual ' Perspectiva Econòmica ', en què ha millorat les previsions de creixement econòmic d'Espanya per a aquest any i ha empitjorat les del següent, davant l'impacte de la inflació al poder adquisitiu de les llars.



En concret, el club de països considera que el producte interior brut (PIB) d'Espanya tancarà aquest any amb un creixement del 4,7% , tres dècimes per sobre de l'estimat en les previsions anteriors, publicades al setembre. En canvi, el 2023 el creixement ha quedat fixat en l'1,3%, dues dècimes menys.



En aquesta nova edició d'estimacions macroeconòmiques, ja que l'any acaba aviat, l'OCDE ha inclòs un any addicional a l'horitzó de perspectives. Així, la projecció per al 2024 és que l?economia espanyola s?expandeixi a un ritme de l?1,7%.



"S'espera que el creixement s'alenteixi el 2023 i romangui moderat el 2024, principalment per l' efecte depressor de la inflació en el poder adquisitiu de les llars i per unes perspectives més febles de demanda externa", ha valorat l'organisme amb seu a París .



A l'informe que l'OCDE va publicar al setembre únicament s'incloïen previsions del PIB, per la qual cosa per comparar les noves dades de dèficit, inflació o atur cal fer la comparativa amb l'informe precedent, publicat al juny.



En concret, l'OCDE considera que la taxa d'atur d'Espanya serà del 12,9% tant el 2022 com el 2023, davant de la previsió anterior que esperava un 13,6% aquest any i un 13,9% el proper. La nova previsió per al 2024 ha quedat ubicada al 12,7%.



D'altra banda, el nivell de dèficit públic per al 2022 serà del 4,9%, una dècima menys que l'estimat al juny, mentre que la previsió per al 2023 s'ha mantingut sense canvis al 4,2%. El pronòstic per a l'any següent s'ha situat al 3,7%.



Pel que fa a l' encariment dels preus , la inflació està previst que arribi a una taxa mitjana del 8,6% el 2022, cinc dècimes més que el pronòstic anterior. L'estimació per al 2023 s'ha mantingut sense canvis al 4,8%, mentre que per al 2024 l'OCDE ha decidit situar-la també en aquesta taxa.



La previsió per al 2022 de l'OCDE és superior a la que manegen tant el Govern com la resta de grans institucions. Així, davant del 4,7% que estima l'OCDE, se situa la previsió del 4,4% del Govern, del 4,5% del Banc d'Espanya i la Comissió Europea i del 4,3% del Fons Monetari Internacional (FMI) . Per al 2023, en canvi, la previsió de l'OCDE és superior a la de Brussel·les (1%) i l'FMI (1,2%), però inferior a la de Banc d'Espanya (1,4%) i el Govern (2 ,1%).



REBOT "SALUDABLE"



El secretari general de l'OCDE, Mathias Cormann, ha assenyalat en una roda de premsa que el 'think tank' de les economies avançades confia que la inflació continuarà baixant a Espanya, principalment per l'efecte base relacionat amb els preus de l'energia.



Tot i això, ha advertit que s'espera que la inflació continuï sent alta el 2023 i el 2024. "Estem assumint la retirada gradual el 2024 de mesures com la baixada d'impostos que han mitigat l'impacte de la pujada de preus de l'energia".



Pel que fa al creixement, l'australià ha destacat la resiliència de l'activitat econòmica a Espanya, i ha assenyalat com un dels factors que Espanya "ha estat menys dependent de les importacions russes d'energia ", així com les mesures implementades pel Govern i les inversions significatives de fons europeus, que han esmorteït lefecte de la crisi per la guerra a Ucraïna.



"Parlem d'un rebot molt saludable el 2024, amb una de les taxes de creixement més grans a Europa. Creiem que va en la direcció correcta", ha indicat en roda de premsa Álvaro Santos Pereira, economista en cap interí de l'OCDE.