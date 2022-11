Gortázar, en una imatge recent. Foto: CaixaBank

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar , ha afirmat que el sector financer espanyol es troba en una situació de “fortalesa”, i ha destacat la capacitat de l'entitat per ajudar les famílies i les empreses . “En els moments més difícils, CaixaBank ha fet l'indecible, i ho continuarem fent”, per donar suport als clients. Així ho ha expressat durant la seva participació a la 'XXIX Trobada del Sector Financer: Reptes i oportunitats d'un sector en transformació', organitzat per ABC, Deloitte i Societat de Taxació.

Gortázar ha assenyalat que “si bé la rendibilitat del sistema financer a Espanya és limitada o baixa, la situació és bona des del punt de vista de fortalesa i de capacitat de resistència, pels nivells de liquiditat, solvència i provisions”. Per això, ha assegurat que "estem en una posició molt sòlida per ajudar famílies i empreses, i per contribuir que l'impacte del deteriorament econòmic sobre elles sigui més moderat".

El conseller delegat de CaixaBank ha explicat que “la rendibilitat del sector financer està en un procés de canvi i tenim factors que ens ajudaran i d'altres que no”. En aquest sentit, ha assenyalat que la pujada de tipus d'interès tindrà un impacte general als balanços, si bé ha apuntat que hi ha fonts addicionals d'impacte als resultats, com la inflació, l'evolució de les provisions i el gravamen a la banca .

A més, Gortázar ha explicat el paper fonamental que juga la banca a l'economia i la societat, i ha volgut “trencar una llança i recordar què fa una entitat financera”. D'aquesta manera, ha recordat la tasca “crítica” que compleixen les entitats en donar tranquil·litat a famílies i institucions que els seus estalvis, pagaments i dades estan segurs. “És una funció social bàsica”, ha defensat. També ha apuntat les “funcions bàsiques” de gestionar estalvi i donar crèdit. “Ho estem fent i ho continuarem fent”, ha afegit.

INCLUSIÓ FINANCERA

D'altra banda, ha valorat les accions per garantir la inclusió financera. “En un món no digital al 100%, per ajudar la gent hem d'estar-hi; si no estàs difícilment l'ajudaràs”, ha indicat, per recordar que CaixaBank és present a més de 2.200 municipis, amb el compromís de no abandonar poblacions, i que a 470 és l'única entitat bancària.

El conseller delegat de CaixaBank ha subratllat que “des del punt de vista social i d'ajuda en els moments més difícils, hem fet el que és indicible i ho continuarem fent”. Així, ha recordat que, per exemple, en l'anterior crisi CaixaBank va ajudar 360.000 clients i va concedir 27.000 dacions en pagament, a més de comptar amb 12.800 vivendes de lloguer social.

A això s'hi afegeix que durant el confinament per la pandèmia es va continuar donant servei als clients a les oficines, es va avançar l'abonament de les pensions, i es va signar mig milió de moratòries hipotecàries i 290.000 crèdits parcialment avalats per l'ICO. Per això, ha assegurat, “quan se'ns pregunta què fem, la resposta és llarga. Fem moltes coses i continuarem fent-les”.

CAPACITAT D'ADAPTACIÓ I RESILIÈNCIA

A la trobada també hi ha participat el director general de Negoci de CaixaBank, Juan Alcaraz , que ha intervingut en una taula rodona sobre els reptes de la banca comercial a Espanya. Alcaraz volgut deixar clar que, davant de les incerteses existents, la banca ha demostrat "capacitat d'adaptació i resiliència", cosa que ha assegurat "és la gran fortalesa d'un sistema financer com l'espanyol".

Sobre el model de negoci de CaixaBank, Alcaraz ha explicat que aquest gira al voltant de les necessitats del client, amb solucions adaptades a cadascuna. En aquest sentit, per als clients particulars ha recordat que l'entitat compta amb quatre experiències: Dia a Dia, per a les necessitats diàries de banca transaccional; 'Gaudir de la vida', per donar resposta a les necessitats de consum; 'Dormir tranquilo', per cobrir les seves necessitats de protecció com en matèria de bancassegurances; i 'Pensar en el futur', per a l'estalvi i la inversió.

A més, s'ha referit a la relació amb els clients i ha assenyalat que està “permanentment en evolució” sobre la base del coneixement dels mateixos i de les necessitats. Així, per exemple, per a aquells que vulguin continuar mantenint relació presencial, CaixaBank compta amb la xarxa d'oficines més gran del país, però també posa a disposició dels seus clients més joves imagin, el banc 100% online .