El president del Govern, Pedro Sánchez / @EP



Els Pressupostos Generals de l'Estat per al 2023 van superar aquest dimarts les primeres votacions al Ple del Congrés incorporant al projecte del Govern de coalició un total de 34 esmenes acordades amb els aliats de l'Executiu.



Després de més de 12 hores de debats, en què onze ministres han anat defensant els pressupostos dels seus respectius departaments, s'ha procedit a les votacions de les esmenes que han presentat els diferents grups parlamentaris als comptes públics de l'any que ve. En concret, s'han sotmès a votació les propostes de modificació relatives a l'articulat de la llei i als comptes de set ministeris.



Una primera jornada de votacions en què el PSOE només ha perdut una votació . Ha estat amb una esmena del PNB per destinar una partida de set milions a Acnur per a la infraestructura de campaments de refugiats sahrauís a Tinduf (Algèria), una proposta que ha estat recolzada per Unides Podem, PP, Ciutadans, Més País, Compromís, Junts i el BNG, però que han rebutjat tant el PSOE com ERC.



30.000 EUROS PER A L'ARANÈS



Però no ha estat l'única sorpresa de la jornada, ja que també s'ha aprovat una esmena d'ERC per destinar 30.000 euros a l'Institut d'Estudis aranesi-Acadèmia aranesa de la llengua occitana . Aquesta sí, recolzada pel PSOE.



Pel que fa a la resta de votacions, no s'han rebutjat només les presentades per Ciutadans i el PP, sinó també d'altres de Junts, ERC, PNB o Més País, entre d'altres. Des de Vox han optat per votar a favor d'aquelles esmenes del seu interès, mentre que no s'han pronunciat a la resta.



Allò que no hi ha hagut sorpresa ha estat en la incorporació al projecte pressupostari de les 34 esmenes transaccionades amb els aliats parlamentaris de l'Executiu, principalment d'ERC, Bildu, Més País i el PDeCAT.



Entre elles, acords amb Bildu per, entre altres punts, destinar dos milions a Universitat de Mondragón i 1,5 milions més a la del País Basc. Per part del PDeCAT, el Congrés ha aprovat mesures per modificar el règim de treballadors autònoms dedicats a la venda ambulant, beneficis fiscals per a diferents celebrats a Catalunya i altres modificacions als règims de cooperatives, amb l'objectiu que no es vegin perjudicades per la contractació indefinida.



Pel costat d'ERC, s'han incorporat noves esmenes transaccionals per transferir a Catalunya 900 milions d'euros destinats a emprendre obres en infraestructures "clau" a l'àmbit ferroviari i de carreteres, a més d'incloure mecanismes per a l'execució pressupostària a la regió.



Pel que fa a Más País, ha tirat endavant una disposició per fomentar les instal·lacions d'autoconsum col·lectiu, així com una partida de dos milions a favor del Centre d'Estudis Jurídics de l'Administració de Justícia i un altre paquet d'un milió d'euros per crear Observatori de Trastorns de Conductes Alimentàries.



Així mateix, s'ha aprovat una altra esmena transaccional de Más País i ERC per destinar fins a 24 milions d'euros a un pla de salut bucodental a nivell estatal.



GRATUÏTAT EN AUTOBUSOS I TOPE EN LLOGUERS ES VOTEN DIMECRES



Tot i això, encara falten diverses esmenes transaccionals per votar-se dimecres , segona i última jornada de votacions de les propostes de modificació dels diferents grups parlamentaris.



Serà llavors quan s'aprovi dimecres una esmena transaccional del PDeCAT per declarar la gratuïtat de totes les línies d'autobusos concessionades per l'Estat durant el 2023, a més d'introduir noves mesures que en conjunt suposaran inversions per valor de 40 milions d'euros a Catalunya.



D'altra banda, també es deliberarà la proposta de Bildu pactada amb el Govern sobre la pròrroga durant tot el 2023 el límit del 2% per a l'actualització de les rendes de lloguer i la pujada del 15% de les pensions no contributives, i que avançarà a qüestions de Memòria Històrica i autogovern.



També es preveu l'aprovació d'una altra transaccional de Bildu per incorporar 200 noves places MIR, aconseguint un total de 1.200 places addicionals per al 2023, a més de la creació del Memorial del 3 de Març a Vitòria-Gasteiz i la transferència de la competència de Trànsit i Seguretat Viària a la Comunitat Foral de Navarra.



I dijous serà el moment d'aprovar les diferents seccions ministerials del Pressupost , sabent que una derrota en qualsevol suposaria l'enderrocament de tot el projecte del Govern. En principi, ia falta que ERC i Terol Existeixin defineixin el seu vot, el PSOE i Podem ja compten amb els suports suficients per guanyar les votacions després de demanar el suport de PNB, Bildu, Més País-Equo, Compromís, Coalició Canària i PRC, així com l'abstenció del BNG.