Sabina Fluxá, vicepresidenta i CEO del Grup Iberostar / CEDE

Sabina Fluxá, vicepresidenta i CEO de Grup Iberostar, ha intervingut aquest dimecres 23 de novembre en un nou Esmorzar de Treball de CEDE (Confederació Espanyola de Directius i Executius) en què ha abordat els reptes de transformació del sector hoteler i turístic sota el títol "Liderant un model de turisme responsable". La trobada, patrocinat per Agbar i amb la col·laboració de Deloitte, ha estat presentada per César Arranz, president d'AEEF i vicepresident del Consell Directiu de la Fundació CEDE; i moderat per Mario Armero, patró de la Fundació CEDE.

Fluxá ha destacat que Grupo Iberostar té com a principals catalitzadors el talent, la innovació i la digitalització. Alhora, ha assegurat que la companyia està centrada a impulsar un model de turisme responsable. En aquest sentit, la vicepresidenta i CEO del Grup Iberostar, ha apuntat que, actualment, el sector “es troba en un moment de transformació que afronta grans reptes”.

Per afrontar aquests mateixos desafiaments, Sabina Fluxá ha explicat que Iberostar ha signat una aliança comercial estratègica amb InterContinental Hotels Group (IHG) . IHG compta amb més de 6.000 hotels i està format per 18 marques. Mitjançant aquest acord, InterContinental Hotels Group comercialitzarà a través del sistema fins a 70 hotels de la cadena Iberostar, sota la marca Iberostar Beachfront Resorts. Fluxá ha recordat que la incorporació s'ha realitzat "preservant la nostra autonomia i la gestió del nostre negoci, així com mantenint els nostres valors i filosofia, amb la sostenibilitat i la qualitat com a pilars". Amb aquest acord, la mida del sistema global d'IHG s'incrementa un 3%, mentre que Iberostar mantindrà el 100% de la propietat. Segons Fluxá, a través d'aquesta aliança estratègica “veiem una oportunitat per impulsar el turisme sostenible en què creiem”.

En el transcurs de l'Esmorzar CEDE, la vicepresidenta i CEO del Grup Iberostar ha destacat el moviment pioner Wave of Change, l'ambiciós compromís d'Iberostar amb els oceans per liderar un turisme responsable que, segons ha afirmat, ha servit de “catalitzador de la visió del Grup" i que ha "inspirat la nostra pròpia Agenda 2030" . Aquesta agenda, segons la vicepresidenta i CEO del Grup Iberostar, té com a objectiu “ser lliures de residus destinats a abocador el 2025 i neutrals en emissions el 2030”.

FERM COMPROMÍS AMB LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA

Pel que fa a la transició energètica , Sabina Fluxá ha recordat que "tenim moltes iniciatives ja en marxa com a part del nostre ambiciosa full de ruta cap a la descarbonització”. Actualment, ha apuntat, "estem promovent projectes d'hidrogen verd als nostres hotels de Balears" "Som pioners en això", ha afirmat, a més, ha recordat que ja compten amb hotels 100% electrificats a Montenegro i Balears”.

En aquest sentit, la vicepresidenta i CEO de Grup Iberostar, ha recordat que “tenim una estratègia ferma”, basada “en la cura de les persones i del medi ambient , recolzant-nos en la ciència i en les dades”. conclòs assenyalant que el Grup també aposta per la formació i el desenvolupament, recordant que "estem fent un gran esforç per augmentar la nostra tasca formativa i certificar els nostres hotels com a hotels-escola".