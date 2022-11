Els tècnics del Fons Monetari Internacional (FMI) han finalitzat aquest dimecres la seva revisió anual de l'economia espanyola, el conegut com a 'Article IV', i han conclòs que el creixement del producte interior brut (PIB) del país serà "relativament feble" a els propers trimestres, quan es podria acostar a zero a finals d'aquest any i principis del 2023, encara que descarten l'entrada d' Espanya en recessió tècnica. "Es preveu que el creixement sigui relativament feble els propers trimestres a causa d'una demanda externa feble i del deteriorament de la confiança dels consumidors" , ha subratllat l'FMI en les conclusions de la revisió econòmica del país.

EuropaPress 3983284 directora gerent fmi kristalina georgieva

En aquest sentit, la cap de la missió del Fons per a Espanya, Dora Iakova, ha confirmat en una trobada amb mitjans que "no es preveu una recessió tècnica per a Espanya" , tot i que ha advertit que s'espera un creixement del PIB "molt proper a zero" a finals del 2022 i principis del 2023, però amb ritme estable d'expansió al llarg del proper any.

"Caldrà veure com es desenvolupen els preus de l'energia, ja que hi ha moltes incerteses, però de moment no preveiem recessió tècnica", ha assegurat.

En aquest sentit, la missió de l'organisme multilateral considera que l'activitat econòmica a Espanya "hauria de repuntar en el transcurs del 2023" gràcies al fet que es dissipin els problemes d'ofertes, a la recuperació dels serveis amb contacte intensiu ia l'acceleració d'inversions del Pla de Recuperació.

En aquest sentit, tot i que el Fons ha determinat que l'ús de fons europeus "està accelerant-se" i això és positiu per a Espanya, ha criticat que hi ha una "manca d'informació sistemàtica i integral sobre l'execució, incloent-hi aquella en termes de comptabilitat nacional ". Això fa difícil avaluar si els recursos públics arriben a l'economia real.

En termes de PIB, l'FMI ha revisat al 4,6% el creixement esperat per al 2022. Aquesta revisió és deguda al fet que la seva última previsió, publicada a l'octubre, no va tenir en compte l'última dada disponible de creixement del segon trimestre. que ja en el moment de la seva publicació resultaven pessimistes. Per al 2023, la previsió ha quedat situada sense canvis en l'1,2%. D'aquesta manera, Espanya no recuperarà el nivell econòmic previ a la pandèmia fins a començaments del 2024.

L'organisme ha alertat que les perspectives "estan subjectes a gran incertesa i els riscos majoritàriament s'inclinen a la baixa". Els principals riscos són energètics pels preus de l'electricitat o el gas natural, però l'FMI també ha assenyalat una desacceleració més brusca del previst de l'economia mundial o un enduriment més pronunciat de les condicions financeres com a conseqüència de la pujada de tipus dinterès del BCE.

Així mateix, pel que fa a l'evolució dels preus, Iakova ha expressat la seva confiança que la inflació es moderi el proper any i s'ha mostrat "raonablement segura" que no serà una inflació de doble dígit.

DEUTE I PENSIONS



A nivell fiscal, els tècnics de l'FMI consideren que el deute públic continua sent elevat i cal un esforç "sostingut" de consolidació . Així, tot i que la resposta del Govern va ser "molt eficaç" per contenir els efectes de la pandèmia, també va ser costosa en elevar la proporció deute/PIB fins al 118%.

En aquest sentit, la consolidació de dèficit primari de 0,3 punts percentuals previstes al pla pressupostari provisional per al 2023 és "apropiat" per a l'FMI, tot i que ha alertat que la seva execució està subjecta que els ingressos siguin sòlids i hi hagi un menor despesa en mesures energètiques.

L'FMI considera necessari un ajust de 0,6 punts percentuals per any des del 2024 perquè Espanya aconsegueixi una posició fiscal gairebé equilibrada per al 2030.

Iakova ha recordat que reduir el deute públic és molt important perquè el Govern pugui beneficiar-se de disposar de l'espai fiscal necessari per respondre als problemes amb polítiques més fortes. "Per poder fer-ho en el futur, primer, en els bons temps, cal reduir el deute públic", ha defensat.

Pel que fa a les pensions, l'FMI considera que són necessàries "mesures addicionals" per contrarestar l'augment de la despesa futura derivada de la seva indexació a la inflació . Per al 2050, la conseqüència d'aquesta mesura és elevar la despesa en pensions el 3,25% del PIB.

L'organisme ha alertat que "només una part" d'aquest increment estaria compensada per altres mesures adoptades a la primera etapa de la reforma. A més, les mesures adoptades el 2022 com la reforma del sistema de cotització per a autònoms "podrien tenir un efecte financer positiu", però això depèn del seu disseny.

OCUPACIÓ I PRODUCTIVITAT



Entre les conclusions de l'FMI també s'inclou un avís que els nivells i taxes de creixement de productivitat a la feina a Espanya han estat inferiors en els últims anys a les economies semblants . L'FMI considera que això és degut a factors transversals com la prevalença de les pimes, l'elevada incidència de l'ocupació temporal i desajustos d'aptituds al mercat laboral.

En aquest sentit, l'FMI ha valorat positivament la reforma del sistema de formació professional, així com la 'Llei de startups' i la 'Llei crea i creix'. A més, ha indicat que calen "majors esforços" per abordar l'"elevat nombre" de llindars reguladors associats a la mida de les empreses i les diferències de regulació entre regions.

VALORA POSITIVAMENT LES REFORMES LABORALS DEL GOVERN

Respecte a l'ocupació, l'FMI ha valorat les reformes laborals aprovades el desembre del 2021 i ha indicat que estan “donant resultats positius en termes de creixement de l'ocupació indefinida” . Tot i això, també han indicat que és "massa aviat" per avaluar el seu impacte definitiu.

"La reforma del mercat laboral està mostrant alguns resultats positius", ha afirmat la cap de la missió per a Espanya, per a qui "està ben dissenyada i enfocada els problemes", però ha reiterat que "cal veure com funciona", afegint que sí s'observa que alguna cosa no funciona s'haurà d'ajustar.

D'altra banda, la funcionària de l'FMI ha advertit que, si bé és comprensible que es vulgui mantenir el nivell adquisitiu de la gent, això és difícil quan es produeix un xoc extern com el relacionat amb l'alça dels preus de la gent energia.

Iakova ha defensat que acceptar una "reducció temporal" de la renda disponible "és el millor camí d'abordar-lo", per la qual cosa hi haurà d'haver un ajust tant per part dels treballadors com de les empreses.