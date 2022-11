L´hotel Majestic de Barcelona. Foto: Google Maps



Els hotels espanyols van superar el passat mes d' octubre els 30 milions de pernoctacions , fet que suposa un augment del 25,4% respecte al mateix mes del 2021 , segons dades fetes públiques aquest dijous 24 de novembre per l' Institut Nacional d'Estadística (INE) que mostren un increment de gairebé l'11% de la facturació mitjana diària dels hotels per habitació ocupada rondant els 100 euros.

Les pernoctacions dels viatgers residents a Espanya van superar els 9,7 milions, cosa que representa un 32,6% del total. Per part seva, les dels no residents es van situar per sobre dels 20,2 milions. L'estada mitjana va augmentar un 4,6% respecte a l'octubre del 2021, situant-se en un total de 3,1 nits per viatger.

Andalusia, Catalunya i el País Valencià van ser les destinacions principals dels viatgers residents a Espanya a l'octubre, amb el 18,7%, 13% i 11,5% del total de pernoctacions, respectivament. I un mes més, la destinació favorita per als no residents van ser les Illes Balears, amb un 26,1% del total de pernoctacions. Les següents destinacions van ser les Canàries i Catalunya, amb el 25,5% i el 16,7% del total, respectivament.

Per nacionalitats, els viatgers procedents del Regne Unit i Alemanya van concentrar el 26,6% i el 20%, respectivament, del total de pernoctacions de no residents a establiments hotelers a l'octubre, segons les dades de l'INE. Les pernoctacions dels viatgers procedents de França, els Països Baixos i els Estats Units (els següents mercats emissors) suposen el 8,7%, 4,4% i 4,1% del total, respectivament.