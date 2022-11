Foto: Mercadona



Mercadona Online ha arribat als 2.000 treballadors i preveu facturar 530 milions aquest any, segons ha informat la companyia presidida per Juan Roig, que inaugura aquest dijous 24 de novembre la seva cinquena 'Colmena', plataforma exclusiva per a la venda en línia , ubicada a Sevilla , amb una inversió de 25 milions d'euros (xifra que inclou l'adquisició de la parcel·la en licitació pública) i arrenca amb una plantilla de 145 persones.

La companyia iniciarà el nou servei a la zona centre de Sevilla i anirà ampliant el radi d'acció durant les properes setmanes fins arribar a gran part de la província, part de Huelva i Jerez de la Frontera (Cadis). "Estem molt satisfets d'arribar cada dia a més Caps online, en aquest cas al mercat andalús gràcies a la nostra 'Colmena' de Sevilla. L'expansió i la rendibilitat del canal online són els dos reptes principals a què ens enfrontem", ha destacat la directora general de Mercadona Online, Juana Roig .



Mercadona té diferents models de venda sobre la base de la demanda de les comandes que hi ha a cada població. D'una banda, el model 'Colmenas' atén zones amb una alta densitat de comandes en línia. La Colmena de Sevilla se suma a les altres quatre que la companyia té operatives en altres ciutats com la de València, Barcelona, Madrid i Alacant.

Mercadona preveu que els propers anys es continuï la seva expansió amb l'objectiu de fer arribar la nova compra en línia a la majoria de províncies d'Espanya.