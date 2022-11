Ryder Cup de 2021 / @EP

Foment del Treball s'ha mostrat satisfet amb la dotació d'1,5 milions d'euros per celebrar la Ryder Cup a Catalunya el proper 2031. Aquesta partida s'ha aconseguit gràcies a una esmena pactada entre el PDeCAT i el PSOE pel propers Pressupostos Generals. La Ryder Cup és el tercer esdeveniment esportiu del món, després dels Jocs Olímpics i del Mundial de futbol, quant a retorn econòmic al territori on es produeix.

A banda, el PDeCAT al Congrés dels Diputats també ha fet possible juntament amb el grup socialista que s'introdueixin mesures d'incentivació fiscal al patrocini a aquest esdeveniment d'importància global que subratlla Catalunya com una de les capitals esportives i turístiques del planeta.

Aquesta competició se celebrarà el 2031 al complex PGA Catalunya Resort de Caldes de Malavella (La Selva). Es tracta d'una aposta determinada pel turisme de qualitat, sobretot d'origen nord-americà, que provoca la desestacionalització del turisme i que potencia la indústria turística fora de la capital catalana i se centra en les comarques gironines.

"De manera conjunta amb la Federació Catalana de Golf, la Real Federación Española de Golf i l'UFEC, aplaudeix l'esmena que han tirat endavant el PDeCAT i el PSOE per tal de fer possible la Ryder Cup a Catalunya el 2031. El compromís del govern espanyol és un gran suport per a l'atracció d'aquesta rellevant competició esportiva", comenta el comunicat de Foment.

Es calcula que l'impacte econòmic directe de la Ryder Cup a Catalunya seria de 570 milions d'euros. Però cal afegir que després, amb 10 anys d'esdeveniments de golf que seguirien la Ryder Cup s'arribaria a obtenir 180 milions d'euros d'impacte al territori. A banda, es considera que s'incentivaria el turisme de golf a Catalunya assolint els 590 milions d'euros després d'aconseguir una marca de qualitat en el món del golf. En total se superarien els 1.300 milions d'euros d'impacte econòmic al nostre país gràcies a la Ryder Cup de golf.