El consell d'administració de CaixaBank ha aprovat l'adhesió als codis de bones pràctiques que integren les mesures de suport als hipotecats amb dificultats.

Després de diverses setmanes de negociació entre el Ministeri d'Afers Econòmics i les patronals del sector financer, el Consell de Ministres va aprovar dimarts el Reial decret llei per alleujar la càrrega hipotecària de més d'un milió de famílies vulnerables o en risc de vulnerabilitat per la pujada de l'Euríbor.

La norma millora el tractament de les famílies vulnerables, obre un nou marc d‟actuació temporal per a famílies en risc de vulnerabilitat per la pujada de tipus i adopta millores per facilitar l‟amortització anticipada dels crèdits i la conversió de les hipoteques a tipus fix.

Els dos codis de bones pràctiques són d'adhesió voluntària per part de les entitats financeres, que estaran obligades a complir-los un cop subscrits.

El consell d¿administració de CaixaBank ha aprovat l¿adhesió de l¿entitat al¿ampliació del Codi de Bones Pràctiques Vigent i al nou Codi per a les classes mitjanes.

Es converteix així en la primera entitat a comprometre's a aplicar aquest paquet de mesures, amb què es busca anticipar-se i alleujar les possibles situacions de dificultat que puguin tenir en el futur algunes llars per pagar la hipoteca del seu primer habitatge com a conseqüència de la pujada tipus d'interès.

Des del banc destaquen que CaixaBank ha estat l'entitat més activa en la concessió d'ajuts acollits al Codi de Bones Pràctiques i ha fet el 35% de les operacions del conjunt del sector.

El president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri , ha explicat que el consell d'administració ha pres la decisió d'adherir-se a les noves iniciatives perquè són "els principals interessats" a donar suport al conjunt de la societat i, especialment, als clients en dificultats. "Ho hem fet sempre, ho fem actualment i ho continuarem fent en el futur perquè tenim el compromís i el deure de contribuir al benestar econòmic i social del país", ha afirmat.

Per part seva, el conseller delegat, Gonzalo Gortázar, ha subratllat que CaixaBank "es troba en una posició molt sòlida per seguir ajudant famílies i empreses i per contribuir que l'impacte del deteriorament econòmic que es pugui produir sigui més moderat".

Així mateix, ha posat en valor el paper fonamental que juga la banca a l'economia i la societat. "Complim una funció social bàsica", ha assegurat.

El banc vol demostrar, amb la seva adhesió als Codis, el seu compromís per estar a prop de les persones per contribuir al seu benestar financer, especialment en els moments de més dificultat.

L'entitat també ha destacat que la seva vocació social es reflecteix en tres grans àmbits: el dels ajuts a clients amb dificultats (millorant les condicions de 360.000 hipoteques des de la crisi anterior), el de la inclusió financera (amb la xarxa d'oficines i caixers més extensa del país i el compromís de no abandonar poblacions) i el de les iniciatives socials (incloent-hi el dividend social a la Fundació "la Caixa").