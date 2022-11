Foto: Europa Press

La Seguretat Social va destinar aquest mes de novembre la xifra rècord de 10.913 milions d'euros al pagament de pensions contributives , un 6,1% més que el mateix mes del 2021, segons ha informat aquest divendres 25 de novembre el Ministeri d'Inclusió , Seguretat Social i Migracions , que ha precisat que, en termes homogenis, l'augment de la despesa és del 4,5% interanual.

El ministeri que dirigeix José Luis Escrivá estima que la despesa en pensions es va situar en l'11,7% del PIB l'onzè mes de l'any, percentatge inferior al del 2020 (12,4% del PIB), any condicionat per l'impacte de la pandèmia sobre el PIB, i també més baix que el del 2021 (12,1% del PIB).

Juntament amb la nòmina d?aquest mes, la Seguretat Social també abonarà als pensionistes la paga extraordinària del novembre per un import de 10.649 milions d?euros.



LA DE JUBILACIÓ, PRINCIPAL PENSIÓ PER A 6,2 MILIONS DE PERSONES

El novembre d'aquest any s'han abonat 9.975.234 pensions contributives, un 0,77% més que fa un any, per a una mica més de nou milions de pensionistes. Del total de pensions, més de 6,28 milions eren pensions de jubilació; 2,35 milions eren pensions de viduïtat; 948.664 eren d'incapacitat permanent; 340.641 eren pensions d'orfandat, i 44.634 a favor de familiars.

Del total de pensionistes (9.036.457 a 1 de novembre), 4,6 milions són homes i 4,4 milions dones. El nombre de pensions per pensionista és de 1,1.



La pensió principal percebuda és la de jubilació per a 6,2 milions de persones, de les quals el 60,7% són homes; la de viduïtat és la principal prestació per a 1,6 milions de persones (el 95,9% són dones); la d'incapacitat permanent és la pensió principal per a 943.344 pensionistes; la d'orfandat per a 323.371 persones, i la de favor de familiars per a 43.905 pensionistes.