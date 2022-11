Ángel Simón, Isabel Vidal i Glòria Marín / Foto: CatalunyaPress

Aquest matí s’ha celebrat la conferència ‘El paper de l’empresa cultural en el desenvolupament de Barcelona en la metròpoli’ a la seu de Foment del Treball. L’acte, emmarcat en el cicle ‘Fer metròpoli’, ha estat presentat per Ángel Simón, president del Consell de Patrocinadors del SBEES i president d’Agbar. La periodista Glòria Marín ha conduït la conferència on Isabel Vidal, directora general del Grup Focus i Presidenta de l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA), ha dissertat sobre el paper de la cultura en la ciutat de Barcelona.

El president d’Agbar, en primera instancia, ha volgut remarcar la importància de la cultura com a impulsor del sentiment de pertinença cap a un indret. "No hi ha cap definició del concepte de ciutat, ni històrica ni cultural, que no inclogui la cultura com a element consubstancial, i tots els actors socioeconòmics n'han de ser part", comentava Ángel Simón, i ha afegit que "sense cultura no hi ha desenvolupament sostenible".

"La cultura exerceix un paper transversal en la consecució de tota la resta d'objectius i permet aquest canvi transformador que és necessari per a assumir-lo", ha certificat el president d'Agbar, ja que considera la cultura com un element de cohesió social per a la ciutadania.

A més, també ha volgut ressaltar la importància de la cultura perquè una ciutat pugui aprofundir en el coneixement de la seva història i també perquè pugui anticipar-ne el futur. "Barcelona ha de mantenir la seva posició com a referent en matèria cultural, amb una trajectòria sòlida, construïda des de la diversitat de punts de vista i amb l'impuls de les aliances", apuntava Simón.

Per últim, Ángel Simón ha posat el focus en les empreses i en l'impacte positiu que tenen aquestes en la societat per tal d'adquirir la dimensió cultural pretesa.

ISABEL VIDAL: "BARCELONA ÉS MOLT POTENT, CULTURALMENT"

A continuació, Isabel Vidal ha fet una ponència sobre la importància de la cultura en la societat i ha volgut aprofundir en la necessitat de tenir empreses privades culturals que s'assentin a Barcelona per desenvolupar la metròpoli, i també ha volgut deixar clar que la idea de decadència que vola sobre la ciutat comtal no és certa, ja que "Barcelona és molt potent, culturalment".

Isabel Vidal exposant la seva ponència / Foto: CatalunyaPress

Vidal ha reincidit en la idea que la cultura "ens fa sentir part de la mateixa comunitat", per la qual cosa tenir un sistema cultural potent és imprescindible per desenvolupar grans ciutats com Barcelona.

La presidenta de l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya ha deixat clar que "la cultura que hi ha a Barcelona és suficientment potent com perquè el fet cultural faci de palanca del moviment metropolità", però ha remarcat que necessita també l'acompanyament de les ciutats veïnes per aconseguir-ho.

A més, ha volgut restar-li importància als rumors que apunten que Barcelona està en decadència, com a mínim en l'àmbit cultural, ja que "l'activitat cultural és molt superior a la d'altres ciutats culturals d'Espanya, Europa i del món". La línia que divideix la percepció negativa i positiva que es té sobre aquesta ciutat resideix, segons Vidal, en el potencial que se li atribueix. "Som ciutat referent en l'àmbit literari, musical, audiovisual, museístic i teatral, però no sempre sabem explicar-nos com a ciutat líder", puntualitzava la presidenta de l'ADETCA.

També ha posat èmfasi en la necessitat de la implicació pública i privada per tal de potenciar el sector cultural: "Barcelona és potent en cultura perquè ha trobat des de fa molts anys un equilibri entre l'administració pública i l'empresarial privat", i ha afegit que l'administració pública està obligada a "apropar la cultura als ciutadans i recolzar sense cap excusa qualsevol acció cultural privada que ho permeti".

Pel que fa a la seva mirada des del sector privat, ha certificat que aquest està disposat a aportar per "contribuir a la planificació del desbordament de Barcelona".

Quant al paper integrador de la cultura, Isabel Vidal ha fet èmfasi en que "una ciutat en la qual hi ha equipaments culturals en tots els seus barris és una ciutat cohesionada i més cívica. On no hi ha equipaments culturals, hi ha problemes, aïllament i marginació".