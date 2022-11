Arxiu - La fàbrica de Lafarge a Montcada i Reixac (Barcelona), del Grup LafargeHolcim - LAFARGEHOLCIM - Arxiu

El Tribunal Suprem (TS) ha ordenat el "tancament, cloenda i precinte" de l'activitat que Lafarge està desenvolupant a la seva planta de Montcada i Reixac (Barcelona), després de desestimar les cases sobre la sentència que havien presentat l'empresa, el comitè de empresa i la Generalitat, en una resolució emesa aquest divendres.

Des del TS han apuntat que els tres recursos no tenen la "fonamentació suficient" i d'interès casacional, segons les paraules.

Fonts de la Conselleria d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat han explicat que aquesta inadmissió "torna els recursos de cassació" al TSJC perquè resolgui els recursos autonòmics presentats per l'empresa i el Govern , que si no prosperen comportaran el tancament de la planta.

Alhora, han explicat que el Govern està tramitant la legalització de l'activitat després d'una nova sol·licitud efectuada per Lafarge el març del 2021.

ORDRE DE TANCAMENT AJORNADA



Al febrer, el TSJC va ordenar a la Generalitat que adoptés mesures de cloenda i precinte de l'activitat després de declarar nul·la l'autorització ambiental concedida a la fàbrica per part de l'antiga Conselleria de Territori i Sostenibilitat.

Els magistrats van ajornar l'ordre del tancament definitiu en espera que el TS resolgui el recurs de cassació presentat contra una segona sentència del TSJC, dictada l'octubre del 2021, que també va declarar la nul·litat d'aquesta mateixa autorització, i que ha estat inadmès aquest divendres.

El TSJC ha recordat que la conseqüència de l'anul·lació d'una llicència per sentència ferma "no pot ser cap altra que la clausura de l'activitat", fins que s'obtingui una autorització que garanteixi la inexistència d'infraccions o s'adoptin mesures per corregir-les.

Després de conèixer la segona sentència del TSJC, LafargeHolcim Espanya va instar la Generalitat a regularitzar l'activitat de la fàbrica de Montcada i Reixac per garantir la continuïtat de les 300 persones empleades per la cimentera directament o indirectament, amb la tramitació de l'expedient corresponent.



