Ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero / @EP

El Ministeri d'Hisenda calcula una retallada d'uns 400 milions d'euros en la previsió d'ingressos per al 2023 i el 2024 pel nou impost a energètiques respecte al previst inicialment, després de la incorporació d'esmenes a la proposició de llei en la tramitació parlamentària de PNB i PDeCAT i per ladaptació de la resolució que va emetre la Comissió Europea una vegada ja shavia iniciat el tràmit.



Després de l'aprovació aquest dijous per part del Congrés dels Diputats de la proposició de llei que inclou els impostos a les energètiques, la banca i grans fortunes, la ministra d'Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero, ha explicat en una entrevista al programa 'Avui per Avui' de la Cadena Ser, que aquests 400 milions suposen un ajust d'un 10%, respecte als 4.000 milions que en principi l'Executiu preveia que recaptaria el 2023 i el 2024. Així, la recaptació total en dos anys per aquest nou tribut temporal seria d?uns 3.600 milions d?euros.



Montero ha explicat que haver inclòs les esmenes de PNB i PDeCAT --que exclou de l'import net de la xifra de negoci el corresponent a les activitats regulades i suposa l'aplicació només a l'activitat que les empreses desenvolupin a Espanya-- " no és un triomf del lobby ” de les energètiques. "Crec que no som sospitosos justament d'haver de sucumbir a cap mena de lobby", ha emfatitzat la titular d'Hisenda.



La proposició de llei en què s'inclou aquest impostos --i en què també s'incorpora el nou tribut temporal a la banca i grans fortunes-- va ser recolzada ahir pel Congrés dels Diputats al comptar amb el suport de 186 diputats del PSOE, Unides Podem, ERC, Bildu, Junts, Més País-Equo, Compromís, CC, la CUP i BNG.



Del seu costat, els 152 del PP, Vox, Ciutadans, Navarra Suma i Fòrum Astúries han votat en contra, i els 10 del PNB i PDeCAT es van abstenir en una votació pública per crida, demanada per Más País i Compromís, que ha obligat a que els diputats anessin posant-se drets a l'escó per anunciar a viva veu el seu vot. Montero creu que "té molt poc sentit" que ahir es demanés aquest vot per crida, ja que significa perllongar molt la votació que finalment es va produir passada la mitjanit.

IMPOST A LA BANCA



Pel que fa al nou impost temporal a la banca, Montero ha remarcat que el Govern seguirà endavant amb la seva aplicació, malgrat les opinions emeses per diferents organismes internacionals, com ara el Banc Central Europeu.



La ministra ha recordat, això sí, que "en cap moment" no ha estat recomanada la paralització de la posada en marxa d'aquest nou tribut. "El Banc Central Europeu mai va dir que l'impost no es no es contemplés, el que sí que va advertir és del que s'havia de tenir alerta sobre els interessos de les entitats financeres", ha explicat Montero.



En aquest sentit, la ministra ha apuntat que "cadascú" té la seva tasca: en el cas del Govern és "protegir la ciutadania i la majoria social d'aquest país" i en el cas del Banc Central Europeu és protegir les entitats financeres .