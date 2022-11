Col·lisió entre Escrivà, Podem i la CEOE en la reforma de les pensions|@EP

Passen els dies i el termini per reformar les pensions d'esgota. Ha d'estar tancada a final d'any. Mentrestant, el ministre José Luis Escrivá té tots els seus oients inquiets i alguns clarament en contra.

En concret, Podem rebutja de pla ampliar el període de còmput per calcular les pensions, per molts elements correctors que s'hi incloguin, mentre que la patronal s'oposa a l'estopament de la cotització de les pensions més altes.

Entre els dos socis de govern , el punt que complica l'acord és l'ampliació del període de càlcul. “Políticament és molt delicat”, afirmen des de Podem . “Encara que es permeti triar els millors anys, encara que sigui fiscalment neutre, hi ha col·lectius que en poden sortir beneficiats i altres perjudicats”, afegeixen aquestes fonts.

Des del soci minoritari de la coalició reconeixen que, tal com argumenta Escrivà , les carreres laborals més irregulars poden sortir guanyant amb aquesta modificació. Tot i això, creuen que planteja una situació potencialment explosiva.

També apunten que si el que es busca és augmentar els ingressos de la Seguretat Social, que es concentrin els esforços en aquest punt i no es toqui el còmput.

El que planteja el Ministeri d'Inclusió és ampliar lleugerament el període de càlcul actual de 25 anys amb elements correctors, com ara l'opció d'escollir els millors anys de la carrera. És una iniciativa pensada per adaptar el còmput de temps a l'època actual, quan ja no està assegurat res, com que els últims anys de carrera siguin els millors.

La idea és aconseguir que si a una persona de 40 anys se li ofereixen els dos sistemes, esculli el que presentem”, apunten fonts del Ministeri.

En un altre dels aspectes de la reforma de les pensions, l'anomenada destorbada de les cotitzacions màximes, l'oposició ve en gran part de la patronal, que també es queixa de ser menystinguda pel Ministeri. "Ara per ara, només hem vist pujades de les cotitzacions i sense consultar", s'ha queixat Garamendi .

Fonts del Ministeri concedeixen que és molt difícil que en aquesta reforma comptin amb el suport de la CEOE , més quan ja van començar amb mal peu. El Govern va incloure als pressupostos un augment del 8,5% de la base màxima de cotització sense abordar el tema amb els agents socials, cosa que va provocar les ires de la patronal. Ha passat un mes, però no hi ha cap apropament.

La patronal veu a l'estopament de les pensions un altre augment de les cotitzacions i s'oposa radicalment. El que planteja Escrivà és pujar progressivament la base màxima de cotització, actualment situada a 4.139 euros al mes, de manera que el que sobrepassa aquesta quantitat no cotitza. La contrapartida és que, en pujar la cotització, també apujarà la pensió. Tot en un procés gradual d?uns 30 anys, segons les propostes amb què des de fa més d?un any treballa el Ministeri.