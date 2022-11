Aragonès anuncia un fons de 10 milions d'euros i una oficina per "eradicar l'amiant a Catalunya"|@EP

El president de la Generalitat, Pere Aragonès , ha anunciat que els pressupostos catalans inclouran un fons específic dotat amb 10 milions i que el Govern impulsarà una llei per a l'eradicació de l'amiant el 2023: “És una norma àmpliament reivindicada i que ha de fer possible fer aquest pas endavant".

Ho ha dit aquest dissabte durant la seva intervenció d'obertura de la 'Convenció contra l'amiant i les conseqüències', organitzada per la Comissió contra l'amiant de la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (Favb) i Jubilats de Macosa -Alstom Afectats per l'Amiant .

Ha explicat que aquest dimarts el Govern aprovarà la creació de l' Oficina per a l'Eradicació de l'Amiant a Catalunya , una iniciativa "pionera que incorporarà personal per dissenyar tota la feina que cal fer" en aquest sentit.

Aquesta nova oficina permetrà impulsar "l'execució del pla nacional per a l'eradicació", que es preveu aprovar els primers mesos del 2023.

Ha recordat que s'està elaborant el cens de l'amiant a Catalunya , un projecte "molt ambiciós" que permetrà localitzar i mapar la presència d'aquest material al territori i determinar quines són les actuacions prioritàries.

DIU QUE HA HAGUÉS "UN CANVI DE PARADIGMA" EL 2022

Segons ell, el 2022 hi ha hagut un "canvi de paradigma en relació a l'amiant a Catalunya " amb les actuacions de retirada d'aquest material de construcció a Badia del Vallès (Barcelona) ia la Bisbal d'Empordà (Girona) , en què el Govern hi ha destinat 4,5 milions i 5,6 milions d'euros, respectivament.

A l'acte d'obertura també hi han intervingut la presidenta de Favb, Anna Menédez; la presidenta del Fòrum Europeu sobre l' Amiant, Yvonne Waterman; el regidor d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, ​​Eloi Badia; i Miguel Moreno, de Jubilats de Macosa-Alstom Afectats per l'Amiant.

ALTRES INTERVENCIONS

Menéndez va celebrar que la convenció posi la problemàtica de l'amiant "a l'agenda política i mediàtica del país" i espera que serveixi com a garantia de progrés per posar punt i final, va dir textualment.

Per part seva, Waterman ha demanat esmentar la tasca que s'està fent a nivell europeu, ja que segons ella s'està impulsant una nova remodelació per tenir una llei que posi fi a l'amiant.

Badia ha dit que, segons dades provisionals de l'auditoria de l'amiant a Barcelona , ​​"una cambra està en administracions públiques i, dins d'aquestes, un terç està en instal·lacions municipals", i veu necessàries les aliances publicoprivades per avançar la seva extracció.

Per Moreno , les administracions públiques han d'acordar conjuntament un pla per fer front a aquesta problemàtica: "Si no hi ha un acord entre tots, és difícil que això tiri endavant".

L'acte va concloure amb la interpretació d''El cant dels ocells' de Pau Casals per part de la violoncel·lista Raquel Pabán i un minut de silenci en record de les víctimes de l'amiant.