La taula negociadora de banca contemplarà aquest dimarts la pujada de salaris|@EP

La comissió negociadora del conveni col·lectiu de banca, on són presents tant l' Associació Espanyola de Banca (AEB) com els sindicats CCOO, UGT i FINE , es reunirà aquest dimarts amb l'objectiu d'assolir acords en matèria salarial que ajudin a mitigar els efectes de la inflació sobre les plantilles de les entitats, segons han informat CCOO i FINE.

La setmana passada, AEB, CCOO, UGT i FINE van informar d?un acord per convocar la comissió negociadora del conveni col·lectiu de banca, després de diversos mesos de reunions al? Observatori sectorial.

En concret, aquest observatori es va convocar el mes de juny passat i des d'aleshores la patronal bancària i els sindicats han mantingut diverses reunions per analitzar la situació del sector davant l'elevada inflació i tractar de buscar solucions que permetessin afrontar-la de la millor manera.

Finalment, s'ha acordat reobrir "per primera vegada a la història" el conveni actual de banca per negociar una revisió salarial que "compensi" la pèrdua de poder adquisitiu de les plantilles davant l'elevada inflació, segons afirma FINE . Així, les negociacions es realitzaran en el marc de l'actual conveni col·lectiu, la vigència del qual s'estén des de l'1 de gener del 2019 fins al 31 de desembre del 2023.

FINE ja ha avançat que exigirà "mesures extraordinàries contundents", incloent-hi un pagament extraordinari per a tots els empleats, no absorbible ni compensable, per "mitigar" la pèrdua de poder adquisitiu del 2021, i una clàusula de revisió salarial per al 2022 i el 2023.

A més, sol·licitarà un increment a les taules salarials, una actualització dels imports de dietes i despeses per teletreball, i una revisió de les condicions dels préstecs d'empleat davant la pujada de tipus d'interès.

Actualment, el conveni col·lectiu de banca fixa un augment dels salaris de l'1% el 2022 i un altre de l'1,25% el 2023. A més, les entitats que obtinguin benefici o reparteixin dividends el 2021, 2022 i 2023 realitzaran un pagament únic fora de taules del 0,25% en cadascun d'aquells anys.

FINE també ha recordat que aquesta primera sessió coincidirà amb la jornada de reflexió a les eleccions sindicals a les principals entitats adherides a CECA , que se celebraran el 30 de novembre.

Els sindicats també han mantingut converses amb aquesta patronal per intentar apujar els salaris; en aquest cas encara no s'ha arribat a cap conclusió. Les converses es reprendran després dels comicis, segons han indicat fonts sindicals a Europa Press .