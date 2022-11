Sánchez demana la CEOE tancar un acord salarial amb els sindicats|@EP

El president del Govern i secretari general del PSOE , Pedro Sánchez , ha reclamat aquest diumenge a la CEOE que se sent a negociar amb els sindicats per aconseguir un acord en matèria de salaris.

Així ho ha assenyalat durant el seu primer discurs com a president de la Internacional Socialista , a la cloenda del XVII Congrés que va tenir lloc a Madrid aquest cap de setmana.

"Demano a la patronal, a la CEOE , que se sent amb els sindicats per aconseguir ara un acord salarial que doni seguretat als treballadors", ha afirmat durant la seva intervenció, en què ha destacat la promoció dels drets laborals com una de les principals línies dactuació del seu nou mandat al capdavant de la IS.

Així, ha defensat que la consolidació del treball digne i dels drets laborals va ser l'embrió del qual va néixer la Internacional Socialista ia Espanya el seu govern ha aprovat una reforma laboral que ha avançat "com mai" els últims 40 anys per aportar "estabilitat " i "dignitat" i que ha situat la negociació col·lectiva al centre de les relacions laborals.

En aquesta línia ha indicat que a l'etapa que obre al capdavant de l'organització vol avançar en aquesta matèria, amb la "promoció de l'adopció de clàusules comercials que persegueixin el compliment d'estàndards mínims, amb l'enfortiment de la tasca d'institucions multilaterals a Nacions Unides en defensa dels drets laborals i el comerç just" i, en tercer lloc, "garantir l'extensió d'aquests drets a les feines generades per la revolució tecnològica i digital", ha conclòs.