Albiach assegura que les negociacions dels pressupostos no estan anant tan bé com es necessita

La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha dit que les negociacions dels pressupostos catalans per a 2023 amb el Govern "no estan anant tan bé com es necessita", i ha assegurat que encara estan lluny d'aconseguir un acord.

Així ho ha expressat aquest diumenge en la presentació de l'alcaldable dels comuns a Terrassa (Barcelona) per a les eleccions municipals de maig, Agnès Petit.

Albiach ha demanat al Govern "ambició i humilitat", i ha dit textualment que l'arrogància no és una bona consellera ni una bona companya de negociacions, després de recordar que l'actual Govern solament compta amb el suport de 33 diputats del Parlament.

Ha asseverat que des dels comuns no volen perdre el temps en les negociacions dels comptes catalans i ha afegit: "Que li quedi molt clar al Govern; no li donarem xecs en blanc".

La líder dels comuns ha destacat que aquest dilluns hi ha una nova reunió sobre els pressupostos i ha sostingut que espera que aquesta "vagi millor del que ha anat fins ara".