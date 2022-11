Arxiu - El president de la CEOE, Antonio Garamendi

El president de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials ( CEOE ), Antonio Garamendi , ha assegurat que està en plena negociació de la reforma del sistema de pensions però veu "complicat" arribar a un acord amb el Govern i els sindicats abans de final d'any , per complir així amb el compromís de l'Executiu amb Brussel·les.

Garamendi ha assegurat en una entrevista a 'Las Mañanas' de RNE que la patronal encara no ha rebut "cap paper" del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. "A mi em preocupa. Crec que el tema de les pensions, que és un tema molt seriós, no és tant un problema de dir què passa aquest any com dir què hem de fer perquè això sigui sostenible", ha comentat el president. dels empresaris.

Garamendi ha insistit que tots els partits, i no només el Govern i els agents socials, haurien de "parlar seriosament i sense embuts" de la sostenibilitat del sistema de pensions per fer "les coses bé" .

Segons la seva opinió, el Pacte de Toledo ha d'asseure's per "posar el cascavell al gat" i abordar qüestions com els anys de cotització, les taules de mortalitat o el factor de sostenibilitat.

"Jo sóc al 'baby boom' (generació nascuda entre finals de la dècada de 1950 fins a la dècada de 1970), però em preocupen els 'babies', que són els meus fills, les properes generacions, que són els que també han de tenir el dret a jubilar-se. Això és Espanya i això és el que la Constitució ens mana”, ha explicat Garamendi.

"AJUSTAR COSES" A L'SMI



El Ministeri de Treball i Economia Social convocarà en unes setmanes els agents socials paren negociar el Salari Mínim Interprofessional (SMI) per al 2023.

El Govern i els sindicats comparteixen la intenció de pujar l'SMI i, en concret, l'Executiu aspira a complir el compromís de fixar l'SMI del 2023 en el 60% del salari mitjà espanyol.

El president de la CEOE creu que el plantejament de Treball "no és real" i s'oposa a indexar-lo a l'IPC per evitar generar "la famosa inflació de segona ronda". "No estic dient que no pugi", ha aclarit Garamendi, que s'ha mostrat partidari que l'SMI es revisi segons el sector i el territori.

A més, ha recordat que la llei estableix que és el Govern el que fixa l'SMI, prèvia consulta amb els agents socials . L'article 27 de l'Estatut dels Treballadors recull, també, que cal tenir en compte l'IPC, la productivitat mitjana nacional assolida, l'increment de la participació del treball a la renda nacional i la conjuntura econòmica general.

Garamendi també ha retret al Govern que exigeixin una pujada de l'SMI als empresaris mentre que els contractes públics no recullen aquesta indexació. La CEOE i els sindicats tenen pendent des del maig la negociació de l'Acord per a l'Ocupació i la Negociació Col·lectiva (AENC), tot i que Garamendi ha tret importància a aquesta qüestió i ha recalcat que els convenis col·lectius "estan avançant" i que compten "amb rang normatiu" ".

El president dels empresaris ha recalcat que l'AENC i el pacte de rendes no són sinònims i ha advertit que el terme "s'està deteriorant" . Per a Garamendi, el pacte de rendes ha d'incloure, també, funcionaris, pensions, SMI i AENC.

Tot i el refredament de les relacions amb els sindicats en els últims mesos, el president de la CEOE, que també ha parlat aquest divendres a 'La Hora de La1', de TVE, ha agraït la seva tasca en el diàleg social i en el seu contribució a la "pau social que fa que el país funcioni". "Seguirem treballant en aquest diàleg social, que és clau perquè això funcioni", ha garantit.

FALTA D'ORTODOXIA ECONÒMICA ALS PRESSUPOSTOS



Sobre l'evolució de l'economia, el president dels empresaris no descarta que Espanya acumuli "un parell de trimestres negatius", tot i que ha evitat "la paraula recessió".

Garamendi pronostica "vaques magres" en els propers mesos i considera que els Prepostos Generals de l'Estat (PGE) per al 2023, aprovats dijous a la tarda al Congrés, no estan pensats per fer front a aquestes situacions. "No estem compartint aquests pressupostos", ha subratllat, alhora que ha recordat que el deute públic puja al 117% i que els tipus d'interès podrien continuar pujant fins al 2,5%.

El pressent de la CEOE qualifica aquests pressupostos com a "expansius" en un moment que, al seu parer, exigeix "dreçar la nau" per afrontar els propers anys amb "rigor pressupostari, més ortodòxia econòmica i més realisme".

Garamendi també s'ha mostrat partidari que les empreses recorrin davant els tribunals els impostos a la banca ia les energètiques i creu que és "totalment lògic" que optin per aquesta via.

Pel que fa als dubtes sobre la vigència de la subvenció del combustible més enllà del desembre, el president de la CEOE advoca per avaluar l'impacte d'aquesta mesura per ajudar "la gent que ho necessita" i no convertir aquestes bonificacions en plusvàlues. Al seu parer, aquestes subvencions haurien de ser "selectives i temporals", perquè convertir-les en "genèriques i per sempre" seria "un error".

"Crec que es revisi quins són sectors als quals sí que els influeix moltíssim aquest tema, com transportistes o logístiques, té tot el sentit", ha expressat.

Preguntat pel permís retribuït de cinc dies a l'any per a treballadors per cura de convivents que inclourà la Llei de Famílies, Garamendi ha reconegut que "com a ciutadà" li sembla bé "tot allò que sigui conciliació de la vida familiar i ajuda a la família" .

Tot i això, com a empresari troba a faltar una consulta prèvia per part del Govern per saber de què s'està parlant i com s'aplicarà. "No em sembla bé que el Govern digui: quina mesura tan bona tinc i la pagues tu. Sóc el primer que el recolza, però no em val dir sí, però ho pagues tu. Caldria veure com l'Estat compensa les empreses per aquest pagament, què cal fer d'aquells dies, que són dies que es deixa de treballar, de manera que pot suposar", ha plantejat el president de la CEOE.

DUES MANDATS



Garamendi va aconseguir aquest dimecres la reelecció per a un segon mandat al capdavant de la CEOE. L'empresari basc es va imposar per 534 vots al seu contrincant, la vicepresidenta de Foment del Treball, Virginia Guinda, que en va obtenir 87. "Això no és un èxit meu, és un èxit de tots, que han ratificat com hem treballat durant aquests anys que han estat molt complicats", ha exposat.

Pel president de la CEOE, aquest resultat recolza la línia de treball, "amb fermesa però amb moderació", que ha marcat en els primers quatre anys de mandat. En els quatre següents, seguirà "amb ganes d'ajudar i sumar" per continuar "atenent les empreses".

"Vénen anys complicats. Ens hem de posar les piles perquè vénen situacions més complicades. Tindrem una situació econòmica més difícil i crec que és important que la societat en conjunt estigui unida", ha demanat Garamendi.

El president dels empresaris espanyols ha dit que de moment no es planteja modificar els Estatuts de la CEOE, que limiten a dos mandats la presidència, i ha recordat que mai ha estat "més de vuit anys als llocs".