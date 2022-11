Una oficina del SOC. Foto: Europa Press



El nombre d'aturats tornarà a superar la barrera dels 3 milions de persones a l'últim trimestre d'aquest any, fins a situar-se en 3.002.500 desocupats, davant dels 2.980.200 aturats amb què es va tancar el tercer trimestre, segons les prediccions de The Adecco Group Institute, centre d'estudis i divulgació del grup Adecco.

Si es compleix aquesta estimació, mesurada en termes de l'Enquesta de Població Activa (EPA), l'atur pujarà a l'últim trimestre d'aquest any en unes 22.800 persones, un 0,7% més respecte al trimestre anterior. Tot i això, en valors interanuals, baixarà un 3,3%.

Per al primer trimestre del 2023, la previsió d'Adecco és que l'atur EPA escali fins a 3.025.800 aturats, amb un creixement trimestral del 0,8% i un descens interanual del 4,7%. Amb aquestes xifres a la mà, Adecco calcula que la taxa d'atur serà del 12,8% tant per al quart trimestre d'aquest any com per al primer trimestre del 2023, davant del 12,67% existent en acabar el tercer trimestre d'aquest any.

Pel que fa al nombre d'ocupats, les previsions d'Adecco apunten que se situarà en 20.551.400 persones per al quart trimestre d'aquest any, gairebé la mateixa xifra que el trimestre anterior (20.545.700) i un 1,8% més en taxa interanual.

Per al primer trimestre del 2023 es projecta un volum d'ocupats de 20.567.000 persones, fet que suposarà un avanç del 0,1% durant el trimestre i del 2,4% interanual.

El director de The Adecco Group Institute, Javier Blasco, ha destacat que tant la creació d'ocupació com la reducció de l'atur "continuaran sent millors del que es podria esperar en un context econòmic advers com l'actual", caracteritzat per elevades taxes d'inflació, augment dels tipus d'interès, menys confiança dels consumidors i un deute públic "que gairebé duplica el límit màxim del Pacte d'Estabilitat europeu".