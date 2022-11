Foto: ICIL

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) , l' Institute for Careers and Innovation in Logistics & Supply Chain (ICIL) i el Barcelona-Catalunya Centre Logístic (BCL) han tancat un acord per situar i desenvolupar el projecte ICIL LAB a les instal·lacions de l'edifici del Dfactory Barcelona , un ecosistema únic dedicat a la indústria 4.0 per a potències el networking i la creació de sinergies.

Aquest acord estratègic permet millorar la competitivitat dels professionals i de les companyies del sector logístic a través de l' ICIL LAB i de l'espai avantguardista i punter en què s'ha convertit DFactory . A més, aquesta iniciativa també compta amb el suport d'altres institucions com el Port de Barcelona , SEAT o la Universitat de Barcelona .

El projecte ICIL LAB , pioner al sector, va ser creat amb l'objectiu d'innovar en la formació per capacitar els professionals de la logística mitjançant l'ús de noves tecnologies que el sector ha d'afrontar a partir d'eines de simulació, gamificació i virtualització (metavers). D'aquesta manera, amb el nou acord, el laboratori cerca reforçar l'assimilació de coneixements i competències mitjançant la metodologia learning by doing , basada a desenvolupar habilitats en un context real.

Seguint el camí traçat fins ara pel laboratori, totes tres institucions desenvoluparan, dins l'àmbit de la cadena de subministrament, una àrea d'experimentació i entesa sobre els nous reptes en digitalització, sostenibilitat i noves tecnologies, que el sector ha d'afrontar amb metodologies aplicades a partir d'eines de simulació, gamificació i virtualització (metavers). L' ICIL LAB ha servit d'apropament pràctic a les diferents àrees de gestió de la producció, les xarxes de distribució i els magatzems i el transport, incloent-hi el de llarga distància, el local i el d'última milla. L'objectiu ara és crear, amb vocació innovadora, un entorn amb especial èmfasi en aspectes com ara la producció additiva (impressió en 3D), la robòtica col·laborativa, la realitat augmentada o el blockchain.

Per tot això, el DFactory es converteix en l'escenari ideal per assolir una forta projecció al sector. Aquest edifici s'ha convertit en un referent important per al sud d'Europa en els avenços digitals més disruptius, coneixent-se com la fàbrica del futur. El CZFB ha aconseguit establir un ecosistema amb projectes capdavanters en el terreny de la impressió 3D, robòtica, ciberseguretat, blockchain o intel·ligència artificial. Avui dia, el DFactory Barcelona compta amb unes instal·lacions de fins a 17.000m2 en quatre plantes amb espais oberts, diàfans i digitals on treballen al voltant de 500 persones i una trentena d'empreses.

Com a exemple de la bona entesa entre aquestes institucions, el passat 23 de novembre aquest mateix edifici, el DFactory Barcelona , va acollir la 18a edició dels “Debats ICIL” , punt de trobada on es van tractar els problemes i les noves tendències en la gestió de les cadenes de subministrament, així com compartir els coneixements pràctics més importants de la mà d'empreses capdavanteres del sector. Així, durant la jornada, van participar representants d'empreses d'alt nivell, com IBM, Mahou San Miguel, Desigual, Mango, Grup Carreras, XPO, Fujitsu, Exotec, Affinity Petcare, CAPSA Foods o Veeppe .

Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al CZFB, ha afirmat que “aquest acord és possible gràcies al coneixement i l'aportació dels diferents camps que posseeix cadascuna de les institucions. D'aquesta manera, creem l'objectiu comú de situar la ciutat i la regió com a centre avantguardista a la logística de la indústria 4.0” .

Per la seva banda, Santiago Bassols, director general de BCL, ha explicat que “el laboratori és un projecte molt important en el desenvolupament de la innovació a la cadena de subministrament i per tant en la millora competitiva de tot el sector logístic” .

Finalment, segons Xavier Rius, director de l'ICIL, “el laboratori té com a objectiu convertir-se en un referent internacional i ser un pol d'atracció de talent a l'àmbit logístic; d'aquesta manera, l'ICIL segueix la seva ferma trajectòria com a institució líder al sector” .