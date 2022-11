Gonzalo Gortázar @CAIXABANK

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha participat avui a la XIII Trobada Financera organitzada per Expansión, on ha afirmat que el Codi de Bones Pràctiques permetrà respondre “a un problema real de prestataris i famílies”. Gortázar ha explicat com l’entitat es va convertir, el passat dijous 24 de novembre, en la primera del sector en adherir-se a les noves mesures de suport als hipotecats amb dificultats: “Portem molt de temps treballant en aquest assumpte i vam decidir que ho portaríem tan bon punt fos possible als nostres òrgans de govern”.



En la seva intervenció, el conseller delegat de CaixaBank ha deixat clar que aquest problema no existeix encara en l’actualitat, donat que la morositat continua tenint bon comportament, inclús en els indicadors primerencs: “Seguim sense veure dades estadístiques de canvis de patrons de pagament i la morositat continua baixant”.



En la seva opinió, aquesta situació té relació amb la fortalesa econòmica: “Mirant les xifres d’endeutament de les famílies d’Espanya, estem en el 57% del PIB, mentre que Europa se situa en el 59%. Fa 14 anys, el percentatge a España era del 85%. Pel que fa a les empreses, avui l’endeutament a Espanya és del 99% i a la Unió Europea, del 108%, quan fa 14 anys, es fregaven màxims del 140%. En aquest moment, les empreses i famílies estan més sanejades que en el passat. No vol dir que tots estiguin bé, però, en el seu conjunt, la fortalesa del país es major que a l’inici de la gran crisi de 2008”.



Pel que fa a les previsions macroeconòmiques, Gortázar ha recordat que, d’acord amb les previsions de CaixaBank Research, s’estima un creixement del 1% el 2023, el que suposa que Espanya no arribarà a la recessió. En la seva opinió, “més que la dada, el més rellevant és el perfil de recuperació i que es reprengui ràpid el creixement”.



Sobre l’evolució dels tipus d’interès, l’executiu ha analitzat la previsió dels mercats, que esperen que el BCE escometi noves pujades fins arribar a nivells al voltant del 3% a mitjans de 2023 i possibles baixades fins a 2024. En la seva opinió, “aquesta és una visió positiva que considera que la lluita contra la inflació va tenir èxit, però no es pot descartar que aquesta reducció de la inflació pugui esdevenir més gradual. És possible que l’escenari de tipus acabi sent major al 3% i que es trigui més en iniciar la baixada del que s’especula en el mercat”.

Èxit de la fusió amb Bankia



Gonzalo Gortázar ha fet també un balanç general del procés de fusió amb Bankia, que ha qualificat “d’èxit” i que, menys per processos de calat menor, ha donat per finalitzat. Al respecte, ha destacat l’àmplia xarxa de la que disposa l’entitat després de la integració: “S’ha realitzat la reorganització de la xarxa sense abandonar cap de les poblacions on estàvem presents, més de 2.200 a tota Espanya. I tenim el compromís de mantenir-nos a totes les poblacions on som l’única entitat que opera, el que és summament important des del punt de vista de la inclusió financera”. A més, ha explicat que, després de la integració, “la potència comercial i les ganes de continuar treballant i d’oferir un bon servei estan intactes i fins i tot reforçades”.



Preguntat sobre l’impost a la banca, Gortázar ha senyalat que “estem a l’espera del resultat final”, encara que també ha reconegut que no espera que en el redactat final del text s’introdueixin “canvis significatius”.