El ministre Escrivá. Foto: Europa Press

El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha proposat aquest dilluns 28 de novembre als agents socials ampliar progressivament el període de còmput de la pensió a 30 anys, però descartant els 2 pitjors anys cotitzats, cosa que significaria que la pensió es calcularia amb els millors 28 de cotització dins un període total de 30 anys, segons han informat fonts de la cartera de José Luis Escrivá.



La Seguretat Social també ha plantejat a la taula de diàleg social una millora en el tractament de les llacunes de cotització per a les dones, així com per als homes la carrera de cotització dels quals s'hagi vist minorada després de tenir un fill, en línia amb el funcionament del complement de bretxa de gènere. Les propostes del Ministeri contemplen també un tractament especial per a les llacunes de cotització del col·lectiu d'autònoms.