CaixaBank Dualiza i Foment del Treball van organitzar la jornada Perfils professionals i necessitats de Formació a Catalunya. Perspectiva 2030 , en què desgranen l'evolució que patiran alguns dels principals sectors de l'economia de la seva economia i com això afectarà els treballadors que es troben al mercat o que s'hi incorporaran en els propers anys. Al mercat, segons www.observatoriofp.com, es crearan gairebé 1,5 milions d'oportunitats laborals només a Catalunya durant aquesta dècada.



La jornada porta per nom el d'un estudi elaborat per CaixaBank Dualiza en col·laboració amb la Fundació CEOE on es planteja un futur marcat per l'evolució de les professions actuals en lloc del sorgiment de nous oficis, on el model productiu canvia la relació de les persones amb el treball a través de l'impacte de la digitalització a l'organització d'aquest mateix treball, i per l'arribada de perfils híbrids, amb un coneixement genèric més ampli, més especialització, més capacitat de gestió d'informació especialitzada i més responsabilitat a l'hora de prendre decisions. Aquest nou model substituirà l'anterior un model industrial de qualificació. Tot i això, la seva institucionalització porta temps, acaba de començar i es completarà a mitjà termini.



Una de les seves principals característiques serà una tendència a la intel·lectualització del treball, en el sentit que cada cop es requeriran més competències relacionades amb els procediments mentals d'anàlisi, planificació, presa de decisions… és a dir, les anomenades competències transversals, toves o soft skills per la seva denominació anglòfona.

La directora territorial de CaixaBank a Barcelona, Maria Alsina , ha subratllat la importància d'aquest tipus d'estudis dedicats a mirar el futur per analitzar les tendències del mercat laboral , l'evolució dels perfils que demanaran les nostres empreses i tractar d'avançar-nos a aquestes necessitats”.

Per fer-ho, ha recordat, seran clau “la formació i el treball, dos eixos que formen part dels valors intrínsecs que la nostra entitat CaixaBank desenvolupa mitjançant la seva pròpia activitat i mitjançant l'impuls de projectes com Dualiza, convençuts de la seva utilitat per millorar la cohesió social”.

Per la seva banda, el secretari general de Foment, David Tornos , ha subratllat que “per a Foment, l' educació en general i la Formació Professional en particular representen un valor social de primer ordre, com a resposta al projecte de vida professional de les persones a allò llarg de tota la vida laboral”.

En aquesta mateixa línia, la directora de CaixaBank Dualiza, Paula San Luis, ha incidit que “la intenció de CaixaBank Dualiza impulsant aquest tipus d'investigacions és la facilitació de dades que permetin prendre decisions basades en xifres; en definitiva, la promoció d'un coneixement orientat a l'acció que serveixi per millorar totes aquelles coses que tenen marge de millora a la nostra FP i impulsar encara més aquelles que s'estan comportant de manera adequada”.

Així mateix, la presidenta de la Fundació CEOE, Fátima Báñez , ha subratllat la importància per a les empreses d'estudis com el presentat avui, ja que els permet conèixer la situació de la seva principal eina per competir: el talent. “Les empreses són una institució fonamental a la societat espanyola, en general, ia la catalana. Són part de la solució del present i del futur: 8 de cada 10 llocs de treball procedeixen de l'empresa i creen el 50% de la riquesa social cada any. Comptar-hi és contribuir al benestar de la societat”, ha assenyalat.



SECTORS CATALANS

L'investigador Oriol Homs i la responsable del Centre de Coneixement i Innovació de CaixaBank Dualiza, Mónica Moso, també han abordat les tendències globals en alguns dels sectors més rellevants per a l'economia catalana.

L'industrial estarà marcat per l'envelliment general de la població ocupada (generació baby-boom), així com per la necessitat d'una qualificació més gran dels treballadors. La manca de titulats a Grau Mitjà de FP plantejarà un problema per a la reposició de les plantilles.

Una cosa semblant passa al sector turístic. Més de la meitat dels treballadors no tenen un títol adequat a l'ofici que exerceixen en sectors com restauració i hoteleria o no tenen estudis, cosa que no passa a les agències de viatge on una àmplia majoria compta amb formació superior.

Si parlem del sector de la tecnologia, el repte serà revertir una tendència marcada per la masculinització de les professions que integra i per una reduïda presència dels joves.



DESAFIAMENTS A FUTUR

Per poder afrontar els reptes futurs, la investigació planteja una sèrie de reflexions que contribuirien a la formació d'un nombre més gran de tècnics de FP ia dotar-los de les habilitats que requerirà el mercat laboral.

La més urgent, de fet, és proveir el mercat amb un nombre més gran de titulats de FP ja que per situar-nos al nivell europeu caldria pràcticament doblar el nombre de titulats actual.

Aconseguir-ho no requeriria grans inversions ja que només caldria millorar els índexs d'abandó.

A més, reptes pendents com la introducció d'una manera digital a tota l'oferta FP o un nivell mínim d'anglès per titular també haurien de ser motiu d'anàlisi.

El nou escenari requerirà també l'entrenament de competències toves i la introducció de la sostenibilitat als plans d'estudi.