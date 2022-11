El president de la Generalitat, Pere Aragonès / @EP

El Govern, a través de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics (CDGAE), ha acordat aquest dilluns assignar 10.620,23 milions d'euros a les deu comunitats que estan adherides al Fons de Finançament per al primer trimestre del 2023, i Catalunya és la que més diners s'emportaran d'aquest repartiment, un total de 4.749,93 milions, que suposen el 44,73% del total.

En aquest Fons de Finançament no es troben totes les comunitats autònomes i només estan adscrites les que així ho van demanar al Ministeri d'Hisenda: Andalusia --que va sol·licitar la seva adhesió al compartiment Facilitat Financera del Fons esmentat per al 2023 sent acceptada pel Ministeri--, Aragó, Balears, Cantàbria, Castella-la Manxa, Catalunya, Extremadura, Múrcia, La Rioja i Comunitat Valenciana.

Segons ha informat el Ministeri d'Hisenda, després de Catalunya, la comunitat que més rebrà serà el País Valencià (2.790,76 milions d'euros), seguit de Castella-la Manxa (929,96 milions); Aragó (810,74 milions); Balears (488,75 milions); Regió de Múrcia (269,69 milions); Andalusia (203,84 milions); Cantàbria (179,52 milions); Extremadura (151,78 milions) i La Rioja (45,26 milions).

COMPARTIMENT REACT-UE

També s'ha acordat aquest dilluns la distribució de 9,28 milions d'euros corresponents al compartiment de Fons de Liquiditat REACT-UE per al 2023, destinats a la Regió de Múrcia, que és l'única comunitat que ho ha sol·licitat per al proper exercici.

El 2022 van sol·licitar la seva adhesió a aquest compartiment les comunitats d'Astúries, Catalunya, Múrcia, La Rioja i el País Valencià.

Es tracta d'una eina que permet a les comunitats que així ho han sol·licitat una bestreta d'aquests recursos per facilitar liquiditat financera, que permeti el ràpid desplegament i absorció d'aquests ajuts comunitaris, facilitant-los recursos financers per a la realització de projectes i actuacions sense comprometre'n pressupost ni el calendari de pagaments de la resta de proveïdors.

95 MILIONS A MÚRCIA

D'altra banda, la CDGAE ha aprovat un altre acord pel qual s'assignen al Govern murcià un total de 95 milions d'euros, amb càrrec al Fons de Finançament a Comunitats Autònomes per atendre l'import que faltava per cobrir necessitats pendents de finançar el dèficit de 2021.

Aquesta quantitat es vehicularà a través del compartiment Fons de Liquidesa Autonòmica, en concepte d'Extra FLA. L‟objectiu d‟aquesta assignació és completar la dotació de recursos destinats a cobrir necessitats pendents de finançar del dèficit del passat exercici.

NECESSITATS ESTIMADES PER AL 2023

D'aquesta manera, les necessitats inicials estimades del FLA a CCAA, inclòs el compartiment Fons de Liquiditat REACT-UE , pugen a 29.482,68 milions d'euros per a tot l'exercici del 2023.