L'IPC modera el creixement fins al 6,8% al novembre

L'Índex de Preus de Consum (IPC) va baixar una dècima al novembre en relació amb el mes anterior i va retallar mig punt la seva taxa interanual, fins al 6,8%, la xifra més baixa des del gener, just abans de declarar-se la guerra a Ucraïna, quan l'IPC es va situar al 6,1%, segons les dades avançades publicades aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).



La dada de novembre, que haurà de ser confirmada per Estadística a mitjans del mes que ve, és quatre punts inferior al pic assolit el mes de juliol passat, quan la inflació va escalar fins al 10,8% , el nivell més alt des del setembre del 1984 .



Amb la moderació registrada al novembre, la inflació suma quatre mesos consecutius de descensos en la taxa interanual després que a l'agost baixés tres dècimes, fins al 10,5%; al setembre disminuís 1,6 punts, fins al 8,9%, ia l'octubre es reduís 1,6 punts, fins al 7,3%.





Segons l'INE, la moderació de l'IPC interanual fins al 6,8% al novembre es deu, principalment, a la baixada dels preus dels carburants i de l'electricitat.



També influeix en la moderació de la inflació el fet que els preus de vestit i calçat, per la nova temporada d'hivern, han pujat menys el novembre d'aquest any del que ho van fer el mateix mes del 2021.



LA SUBJACENT PUJA FINS AL 6,3%



L'INE incorpora a l' avanç de dades de l'IPC una estimació de la inflació subjacent (sense aliments no elaborats ni productes energètics), que al novembre va pujar una dècima, fins al 6,3%, situant-se cinc dècimes per sota de l'IPC general.



Aquest repunt de la subjacent es produeix després d'haver estat dos mesos consecutius al 6,2%. En termes mensuals (novembre sobre octubre), l'IPC va registrar un descens una dècima, davant els increments del 0,3% del mes anterior i d'un any abans.



El penúltim mes del 2022, l' Índex de Preus de Consum Harmonitzat (IPCA) va situar la taxa interanual en el 6,6%, set dècimes per sota de la registrada el mes anterior. Per part seva, la variació mensual estimada de l'IPCA ha estat del -0,5%. L'INE publicarà les dades definitives de l'IPC del novembre el proper 14 de desembre.