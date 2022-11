Membres del Govern de la Generalitat, encapçalats per Pere Aragonès / @EP

El Govern de la Generalitat, els principals sindicats (CCOO i UGT) i les organitzacions empresarials (Foment i Pimec) han arribat a un acord en diferents àmbits socials i econòmics que s’inclouran als pressupostos. En primer lloc, han pactat augmentar un 8% l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), fins al voltant dels 615 euros mensuals.

Aquesta actualització, que s’inclourà en els pressupostos de la Generalitat per al 2023, és la primera que es realitza des de l’any 2010 i era una demanda històrica. L’IRSC és l’índex de referència per valorar la situació de necessitat i, per tant, condiciona tant l’accés a diverses prestacions socials com la quantia de les mateixes. En total, es destinaran 144 milions d’euros més a les prestacions, essent la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) la principal de totes.

D’aquesta manera, després d’aquest acord, l’IRSC es tornarà a situar clarament per sobre del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), el seu equivalent a nivell estatal, a partir de l’any que ve. S’ha acordat també reclamar a l’Estat espanyol que traspassi al Govern de la Generalitat la gestió de l’lngrés Mínim Vital (IMV) per assegurar i rendibilitzar socialment la complementarietat de la RGC amb l’IMV.

El Govern i els agents socials també han tancat el compromís de garantir l’execució de la totalitat dels imports consignats en el Pacte Nacional per a la Indústria (PNI), que per al 2023 és de 680 milions d’euros i que es troben detallats en els documents públics del PNI. D’aquesta manera, la Generalitat, amb la col·laboració de les organitzacions participants en l’elaboració del PNI, impulsarà la sostenibilitat, la digitalització, el talent i la qualificació de les persones, les infraestructures i la competitivitat de les empreses, així com l’estabilitat i la qualitat de l’ocupació de les persones treballadores.

Un altre punt d’entesa, en l’àmbit per impulsar l’activitat productiva i la indústria, és accelerar les previsions de la llei de facilitació de l’activitat econòmica per garantir el desplegament efectiu de l’Oficina de Gestió Empresarial i la Finestreta Única Empresarial; i la millora de les dotacions necessàries per a les tramitacions dels procediments administratius vinculats a l’inici d’activitat empresarial.

Aquest acord és el fruit de les trobades que han mantingut les últimes setmanes els sindicats i les organitzacions empresarials amb representants del Govern de Catalunya en el marc del procés d’elaboració dels nous Pressupostos de la Generalitat per al 2023. En unes primeres trobades fa unes setmanes, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va convidar els agents socials a involucrar-seen el disseny d’algunes mesures del pressupost per intentar pal·liar plegats els efectes de l’actual conjuntura econòmica.

És el primer cop, que els principals sindicats i les organitzacions empresarials participen directament en la fase inicial d’elaboració dels comptes de la Generalitat. Ara, els acords es ratificaran en el Consell del Diàleg Social, que se celebrarà la setmana vinent, i on es tractaran també altres qüestions per incloure als pressupostos.