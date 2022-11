La vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño / @EP

La vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, ha apuntat que la previsió de creixement de diferents organismes nacionals i internacionals és que l'economia espanyola se situarà el 2023 per sobre de la mitjana dels països de l'OCDE . G20 i de la Unió Europea.



Així ho ha remarcat a la sessió de control del Congrés d'aquest dimecres, on ha insistit en la "fortalesa" de l'economia espanyola , fins i tot en un context internacional "complex" i de gran incertesa.



Tot i això, la ministra preveu encarar el començament del 2023 "amb relativa fortalesa". Això després d'un quart trimestre en què s'ha observat un "gran dinamisme" en el consum i la inversió , alhora que el mercat de treball ha continuat creant ocupació. A això s'hi afegeix la moderació a la pujada dels preus , després que l'IPC hagi baixat quatre punts al novembre.



Tot això arran de les crítiques d'"estancament" de l'economia abocada pel diputat de VOX Iván Espinosa de los Monteros. A això, la vicepresidenta ha recordat que un possible alentiment del creixement econòmic "no és un estancament". A més, ha recordat que el PIB espanyol va créixer un 5,5% l'any passat, mentre que la previsió del Govern "molt prudent" per al 2022 és d'un increment del 4,4%, després d'haver demostrat "fortalesa" en el rendiment fins al novembre.



També ha posat en relleu haver aprovat els Pressupostos en temps i forma per donar certesa en un moment "especialment complicat". Per acabar, ha garantit que el Govern aposta per actuar amb "prudència i responsabilitat" per millorar la situació social del país i governar per a la majoria.